Algérie - Soudan : heure, chaîne TV du match de la Coupe Arabe

Premier match de l'Algérie ce mercredi 3 décembre à la Coupe Arabe.

La Coupe Arabe va animer le foot africain avant la Coupe d'Afrique des nations durant le mois de décembre. Ce mercredi 3 décembre, l'Algérie entre dans la compétition avec un match de poule face au Soudan. Les Fennecs affronteront ensuite l'Irak et Bahreïn. En 2021, lors de la dernière édition, l'Algérie avait été sacrée face à la Tunisie.

Malgré une équipe A', l'Algérie peut compter dans ses rangs des Youcef Atal ou Islam Slimani qui, selon les règles dictées par le sélectionneur des Fennecs, mettent un trait sur la Coupe d'Afrique des nations qui débute le 21 décembre prochain. Face à l'Algérie, une équipe du Soudan ambitieuse qui ne veut pas faire de la figuration. "Nous ne sommes pas là pour participer, nous voulons être les meilleurs" a lancé le sélectionneur Kwesi Appiah.

Heure et chaîne TV

Le match de Coupe arabe entre l'Algérie et le Soudan commencera à 13 h au stade Ahman bin Ali à Al-Rayyan (Qatar). La rencontre sera diffusée en France, sur les antennes de beIN Sports 4 à partir de 12h50.