Tirage Coupe du monde 2026 : Algérie ou Maroc au 1er tour, Norvège... Les Bleus vers un groupe difficile
L'éternelle chance de Didier Descamps dans les tirages au sort va-t-elle se poursuivre ? Les Bleus s'attendent à du lourd pour la Coupe du monde !
C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Ce vendredi à partir de 18h, les yeux seront rivés sur les Etats-Unis pour le tirage au sort de la Coupe du monde de foot. Le président Donald Trump est annoncé sur place à Washington, au Kennedy Center.
Le point d'orgue, après le show, les discours de présentation qui vont durer un long moment, sera bien évidemment le tirage au sort de la Coupe du monde. Pour cette édition, et pour ceux qui ne le savent pas encore, il y aura 48 équipes pour la première fois de l'histoire. Les nations seront réparties en 12 groupes de 4.
Pour ce tirage de la Coupe du mode, l'équipe de France, championne du monde en 2018 et vice championne en 2022, sera présente dans le chapeau 1. Elle devrait donc louper les gros morceaux même si des matchs pièges pourraient se présenter face à Didier Deschamps. Dans le chapeau 2, les Bleus pourraient tomber sur la Croatie ou le Maroc, par exemple. Dans le chapeau 3, et si l'équipe de France retrouvait un certain Zidane, Luca, avec les Fennecs de l'Algérie, c'est une vraie possibilité et ce serait une histoire incroyable. N'oublions pas non plus une éventuelle confrontation avec la Norvège de Haaland. Enfin, le chapeau 4 pourrait être un vrai épouvantail si l'Italie se sort des barrages...
Les chapeaux
- Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
- Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie
- Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud
- Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du tournoi de barrage de la Fifa 1 et 2
10:50 - Un groupe difficile mais une phase finale facile ?
On y va peut être un peu fort, mais selon les modalités du nouveau tirage de la Coupe du monde, si la France peut tomber sur un groupe délicat, la suite de la compétition pourrait s'avérer plus tranquille... En effet, les quatre premières équipes au classement FIFA, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes. Elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes.
10:25 - Donald Trump présent
Le président des Etats-Unis, très investi dans la préparation de ce Mondial, sera présent à Washington pour le tirage de la Coupe du monde, comme l'a indiqué la porte parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt. Donald Trump a eu plusieurs sorties polémiques ces derniers temps et a notamment refusé la présence de certains membres de la délégation iranienne, haïtienne, mais également les supporters des deux pays pour le Mondial en juin prochain.
10:00 - Jour de tirage !
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live qui durer jusqu'au bout de la nuit pour suivre le tirage au sort de la Coupe du monde de foot 2026. Le show débute à 18h, en France, mais il sera beaucoup plus tôt aux Etats-Unis et Washington, théâtre de ce tirage du Mondial. Pour rappel, ce Mondial 2026 se disputera aux Etats-Unis, Mexique et Canada.