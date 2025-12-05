Tirage Coupe du monde 2026 : Algérie ou Maroc au 1er tour, Norvège... Les Bleus vers un groupe difficile

L'éternelle chance de Didier Descamps dans les tirages au sort va-t-elle se poursuivre ? Les Bleus s'attendent à du lourd pour la Coupe du monde !

C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Ce vendredi à partir de 18h, les yeux seront rivés sur les Etats-Unis pour le tirage au sort de la Coupe du monde de foot. Le président Donald Trump est annoncé sur place à Washington, au Kennedy Center.

Le point d'orgue, après le show, les discours de présentation qui vont durer un long moment, sera bien évidemment le tirage au sort de la Coupe du monde. Pour cette édition, et pour ceux qui ne le savent pas encore, il y aura 48 équipes pour la première fois de l'histoire. Les nations seront réparties en 12 groupes de 4.

Pour ce tirage de la Coupe du mode, l'équipe de France, championne du monde en 2018 et vice championne en 2022, sera présente dans le chapeau 1. Elle devrait donc louper les gros morceaux même si des matchs pièges pourraient se présenter face à Didier Deschamps. Dans le chapeau 2, les Bleus pourraient tomber sur la Croatie ou le Maroc, par exemple. Dans le chapeau 3, et si l'équipe de France retrouvait un certain Zidane, Luca, avec les Fennecs de l'Algérie, c'est une vraie possibilité et ce serait une histoire incroyable. N'oublions pas non plus une éventuelle confrontation avec la Norvège de Haaland. Enfin, le chapeau 4 pourrait être un vrai épouvantail si l'Italie se sort des barrages...

Les chapeaux