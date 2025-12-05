Tirage Coupe du monde 2026 : les Bleus déjà épargnés, découvrez les groupes et matchs

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 est lancé à Washington. Présent dans le chapeau 1, la France attend ses adversaires.

En direct

19:14 - C'est imminent ! Les deux hôtes du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 arrivent. Rio Ferdinand et Samantha Johnson expliquent maintenant la procédure. On se rapproche du moment tant attendu.

19:10 - Un petit clip Rio Ferdinand est au centre d'un clip vidéo avec Gianni Infantino à quelques minutes du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Enfin normalement...

19:01 - Lauryn Hill sur scène Les pupitres ont été mis de côté. Place à Lauryn Hill et un nouveau show musical.

19:00 - Une petite feinte Les joueurs qui vont disputer la prochaine Coupe du monde ne sont pas les seuls à avoir le sens de la feinte. Les organisateurs de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ont décidé de prolonger le suspense. Toujours pas de tirage en vue.

18:54 - Du beau monde pour le tirage au sort ! Après les trois représentants des pays hötes, Tom Brady, Rio Ferdinand, Shaquille O'Neal ou encore Wayne Gretzky vont se rendre sur la scène pour procéder au tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

18:52 - Le début du tirage au sort ! ENFIN ! Après près d'une heure de cérémonie, le grand moment est arrivé. Les pays hôtes sont placés dans leurs groupes respectifs. Le Mexique dans le groupe A, le Canada dans le groupe B et les États-Unis dans le groupe D.

18:47 - Les trois représentants des pays hôtes Le président des États-Unis, la présidente du Mexique et le Premier ministre du Canada se retrouvent derrière les pupitres placés sur la scène.

18:46 - Le tirage au sort se rapproche Gianni Infantino est de retour sur la scène, aux côtés de la Coupe du monde. L'heure du tirage au sort de ce prochain Mondial se rapproche maintenant.

18:38 - Le trophée est présenté Le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni vient de déposer la Coupe du monde au milieu de la scène. Pour rappel, l'Albiceleste est la tenante du titre.

18:35 - "Un des plus grands honneurs de ma vie" "Nous avons sauvé des millions de vie comme au Togo. Nous sommes parvenus à mettre fin à tant de guerres. C'est un honneur d'être ici avec Gianni (Infantino). Vous avez établit un nouveau record de ventes de billets. C'est incroyable", exprime Donald Trump sur scène juste après avoir reçu le prix de la Paix par la Fifa.

18:30 - Une autre nouveauté Le prix de la Paix est remis au président des États-Unis Donald Trump. Gianni Infantino lui remet un trophée et une médaille qu'il met directement autour de son cou.

18:22 - Un nouveau show musical Il faudra certainement s'armer de patience pour assister au tirage au sort de cette Coupe du monde 2026. Après Andrea Bocelli, Robbie Williams et Nicole Scherzinger se produisent sur scène avec Desire, l'hymne officiel de la Fifa.

18:17 - Les mots forts d'Infantino Le président de la FIFA n'a pas mâché ses mots pour présenter la prochaine Coupe du monde : "Cette Coupe du monde est le plus grand événement que l'humanité n'ait jamais vu et le plus grand qu'elle ne verra jamais."

18:15 - "C'est comme 104 Super Bowl en un mois" Gianni Infantino est fier du nouveau format de la Coupe du monde 2026 et des 104 matchs qui se dérouleront sur un mois de compétition.

18:13 - Les dirigeants présentés Les trois représentants des trois pays qui accueilleront la prochaine Coupe du monde 2026 sont présentés au public. Donald Trump, le président des États-Unis, Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique et Mark Carney, Premier ministre du Canada, ont été introduits.

18:10 - Gianni Infantino sur scène Gianni Infantino fait son entrée sur la scène avec une introduction dans plusieurs langues pour souhaiter la bienvenue à toutes les nations qui vont participer à la Coupe du monde 2026.

18:06 - Les deux animateurs de la cérémonie Kevin Hart et Heidi Klum sont sur la scène après le passage remarqué de Andrea Bocelli.

18:01 - Trump a un avis tranché sur l'équipe de France "La France a une grande équipe. Elle pourrait gagner la Coupe du monde, c'est l'un des favoris", a estimé Donald Trump au micro de M6 quelques minutes avant de se rendre au sein du Kennedy Center de Washington pour assister à la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

18:00 - La cérémonie débute ! Le grand moment ! La cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 débute enfin. Le chanteur italien Andrea Bocelli a l'honneur de donner le coup d'envoi de cette soirée.