Un pronostic à 0% : on sait déjà qui n'a aucune chance de gagner la Coupe du monde

Selon le site Opta, plusieurs équipes n'ont aucune chance de remporter le Mondial 2026.

Le sport, ses statistiques, et ses pronostics. C'est un peu comme un mois de décembre sans le concours de Miss France ou un hiver sans neige et un été sans soleil (promis on va arrêter ici). Pour cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada qui débute le 11 juin 2026 au stade de Mexico pour se terminer le 19 juillet dans le stade de New York, un favori se dégage : l'Espagne. La Roja, avec sa génération dorée (Yamal Williams, Pedri), fait peur. Et selon Opta, le site de statistique, les Espagnols sont les favoris avec 17% de chance de gagner. Derrière, la France serait la mieux placée pour ajouter une troisième étoile à son maillot avec 14,1% puis l'Angleterre avec 11,8%, l'Argentine, championne du monde en titre, avec 8,7%. Le Brésil n'étant d'ailleurs que 7e.

Et certaines nations n'ont littéralement aucune chance de remporter la Coupe du monde selon le site. Et malheureusement pour les fans de ces pays, même si la beauté du sport fait qu'on ne connait jamais vraiment le résultat en avance, on voit mal la Jordanie, Curacao et Haïti, tous à 0%, soulever le trophée de la Coupe du monde, remise par Infantino, président de la FIFA et Donald Trump, président des Etats-Unis. Pas étonnant de voir des petites équipes avec aussi si peu de chance, rappelons que cette Coupe du monde 2026 est un Mondial sous une nouvelle forme avec 48 équipes , permettant à des petits pays d'avoir une chance de faire la compétition.

Pour Curacao, c'est un exploit majuscule et historique de se qualifier pour la Coupe du monde. Il s'agit du plus petit pays de l'histoire à participer à un Mondial avec seulement 156 000 habitants. Et pour y parvenir, la sélection a su arracher la première place de son groupe des éliminatoires de la zone Concacaf grâce à un nul (0-0) contre la Jamaïque à Kingston... Pour la Jordanie, c'est également une grande première dans une Coupe du monde. Ils avaient déjà participé à une campagne de qualification il y a 40 ans, mais jamais ils n'ont pu participer à un Mondial.

Enfin, pour Haïti, c'est sa seconde participation. La nation avait participé à la Coupe du Monde une seule fois dans son histoire, lors de l'édition 1974. Les Grenadiers s'étaient qualifiés en remportant le Championnat de la Concacaf en 1973, ce qui faisait office de qualifications pour le Mondial pour la première fois. Ils avaient perdu trois fois en trois matches de groupes : 3-1 contre l'Italie, 7-0 face à la Pologne et 4-1 contre l'Argentine. Mais vous l'avez remarqué, ils ont quand même eu le bonheur de marquer deux buts...