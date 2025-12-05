DIRECT. Lille - Marseille : Giroud sort déjà du banc, suivez le match
Les deux équipes les plus prolifiques de Ligue 1 s'affrontent ce vendredi soir. Marseille se rend au Stade Pierre-Mauroy, pour y défier Lille lors de la 15ème journée de Ligue 1.
21:30 - 30' - Du déchet dans le jeu olympien
Des erreurs dans les transmissions, des mauvais appels et un manque d'application chez les joueurs Marseillais dans cette première demi-heure du jeu
21:28 - 27' - Giroud déjà dangereux
L'attaquant lillois se met déjà en évidence en reprenant le coup franc de Sahraoui dans la surface, sa déviation est stoppée par Rulli, avant que Benjamin André ne soit signalé hors jeu
21:26 - 26' - Vermeeren averti
Le Belge est averti logiquement pour un tirage de maillot sur Sahraoui
21:25 - 25' - Giroud remplace Igamane
Changement précoce du côté des Dogues avec l'entrée d'Olivier Giroud à la place d'Igamane, blessé à l'adducteur
21:24 - 24' - Possession stérile pour l'OM
Ca manque cruellement de verticalité dans le jeu phocéen même si les hommes de Roberto De Zerbi ont repris le contrôle du ballon
21:22 - 21' - Igamane blessé
Le Marocain est blessé à l'adducteur droit. Giroud est parti s'échauffer
21:18 - 18' - Igamane très actif
L'attaquant marocain est très mobile dans ce début de rencontre et enchaîne les appels avec des courses bien utiles.
21:16 - 15' - Le but de Mbappé en vidéo
Revivez en vidéo, le très joli but d'Ethan Mbappé
???? L'ouverture du score d'Ethan Mbappé !— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 5, 2025
???? Rulli rate complètement sa sortie et le jeune français en profite pour marquer ! pic.twitter.com/5MbgKI6ilu
21:13 - 13' - Frappe cadrée de Perraud
Frappe dans un angle fermé de Perraud après une remise de Haraldsson, cette fois Rulli est sur la trajectoire
21:10 - 10' - MAGNIFIQUE BIJOU DE MBAPPE (1-0)
Superbe réalisation d'Ethan Mbappé, qui ouvre le score après une sortie hasardeuse de Rulli, qui est parti à l'aventure. A noter la magnifique transversale de Bentaleb pour l'attaquant lillois, qui réussit un magnifique contrôle avant de tromper le portier argentin (1-0)
21:07 - 7' - Un milieu très dense
Les deux équipes sont en phase d'observation avec peu d'espaces entre les lignes et un entre-jeu très palpable
21:05 - 4' - Bonne défense de Mbappé
Alors que Paixao se feaufilait dans l'axe à l'entrée de la surface, Mbappé parvient à intercepter le ballon en revenant comme un mort de faim de la zone offensive
21:02 - 2' - Tacle à la limite d'André
Gros tacle appuyé de Benjamin André sur Emerson, l'arbitre ne broche pas et le jeu continue
21:00 - C'est parti !
Le coup d'envoi de ce LOSC - OM est donné !
20:57 - Entrée des joueurs !
Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur le terrain dans une très belle ambiance au stade Pierre Mauroy sous un toit fermé
20:55 - L'arbitre de la rencontre
C'est Jérôme Brisard qui sera ce soir l'arbitre de la rencontre le LOSC et l'OM
20:50 - Bouaddi prolonge avec le LOSC
Suspendu pour ce choc face à l'OM, Ayoub Bouaddi a prolongé avec le LOSC jusqu'en 2029. Il est présenté au public sous les applaudissements
20:47 - Première titularisation de Ethan Mbappé
C'est la surprise du chef. Ethan Mbappé sera titulaire au milieu de terrain du LOSC aux côtés de Haraldsson, André, Bentaleb et Sahraoui. Jusque-là l'ancien parisien n'a disputé que 61 minutes cette saison, toutes en tant que remplaçant
20:41 - J'ai dû faire des choix
Bruno Génésio a donné quelques explications sur certains choix étonnants dans le onze entrant comme l'absence de Olivier Giroud "J'ai la chance d'avoir un groupe très étoffé. J'ai dû faire certains choix qui ne sont pas faciles. Il y aura aussi ceux qui vont rentrer après et on aura besoin d'eux. Il y aura différentes phases de jeu, des phases où on doit aller chercher très haut et d'autres où on doit être patients."
20:34 - L'OM réussit bien aux Lillois
Sur les six dernières rencontres entre Lille et l'OM (5 en Ligue 1 et une Coupe de France), le LOSC ne s'est jamais incliné (2 victoires, 4 nuls)