DIRECT. Lille - Marseille : Giroud sort déjà du banc, suivez le match

Les deux équipes les plus prolifiques de Ligue 1 s'affrontent ce vendredi soir. Marseille se rend au Stade Pierre-Mauroy, pour y défier Lille lors de la 15ème journée de Ligue 1.

En direct

21:30 - 30' - Du déchet dans le jeu olympien Des erreurs dans les transmissions, des mauvais appels et un manque d'application chez les joueurs Marseillais dans cette première demi-heure du jeu

21:28 - 27' - Giroud déjà dangereux L'attaquant lillois se met déjà en évidence en reprenant le coup franc de Sahraoui dans la surface, sa déviation est stoppée par Rulli, avant que Benjamin André ne soit signalé hors jeu

21:26 - 26' - Vermeeren averti Le Belge est averti logiquement pour un tirage de maillot sur Sahraoui

21:25 - 25' - Giroud remplace Igamane Changement précoce du côté des Dogues avec l'entrée d'Olivier Giroud à la place d'Igamane, blessé à l'adducteur

21:24 - 24' - Possession stérile pour l'OM Ca manque cruellement de verticalité dans le jeu phocéen même si les hommes de Roberto De Zerbi ont repris le contrôle du ballon

21:22 - 21' - Igamane blessé Le Marocain est blessé à l'adducteur droit. Giroud est parti s'échauffer

21:18 - 18' - Igamane très actif L'attaquant marocain est très mobile dans ce début de rencontre et enchaîne les appels avec des courses bien utiles.

21:16 - 15' - Le but de Mbappé en vidéo Revivez en vidéo, le très joli but d'Ethan Mbappé

21:13 - 13' - Frappe cadrée de Perraud Frappe dans un angle fermé de Perraud après une remise de Haraldsson, cette fois Rulli est sur la trajectoire

21:10 - 10' - MAGNIFIQUE BIJOU DE MBAPPE (1-0) Superbe réalisation d'Ethan Mbappé, qui ouvre le score après une sortie hasardeuse de Rulli, qui est parti à l'aventure. A noter la magnifique transversale de Bentaleb pour l'attaquant lillois, qui réussit un magnifique contrôle avant de tromper le portier argentin (1-0)

21:07 - 7' - Un milieu très dense Les deux équipes sont en phase d'observation avec peu d'espaces entre les lignes et un entre-jeu très palpable

21:05 - 4' - Bonne défense de Mbappé Alors que Paixao se feaufilait dans l'axe à l'entrée de la surface, Mbappé parvient à intercepter le ballon en revenant comme un mort de faim de la zone offensive

21:02 - 2' - Tacle à la limite d'André Gros tacle appuyé de Benjamin André sur Emerson, l'arbitre ne broche pas et le jeu continue

21:00 - C'est parti ! Le coup d'envoi de ce LOSC - OM est donné !

20:57 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur le terrain dans une très belle ambiance au stade Pierre Mauroy sous un toit fermé

20:55 - L'arbitre de la rencontre C'est Jérôme Brisard qui sera ce soir l'arbitre de la rencontre le LOSC et l'OM

20:50 - Bouaddi prolonge avec le LOSC Suspendu pour ce choc face à l'OM, Ayoub Bouaddi a prolongé avec le LOSC jusqu'en 2029. Il est présenté au public sous les applaudissements

20:47 - Première titularisation de Ethan Mbappé C'est la surprise du chef. Ethan Mbappé sera titulaire au milieu de terrain du LOSC aux côtés de Haraldsson, André, Bentaleb et Sahraoui. Jusque-là l'ancien parisien n'a disputé que 61 minutes cette saison, toutes en tant que remplaçant

20:41 - J'ai dû faire des choix Bruno Génésio a donné quelques explications sur certains choix étonnants dans le onze entrant comme l'absence de Olivier Giroud "J'ai la chance d'avoir un groupe très étoffé. J'ai dû faire certains choix qui ne sont pas faciles. Il y aura aussi ceux qui vont rentrer après et on aura besoin d'eux. Il y aura différentes phases de jeu, des phases où on doit aller chercher très haut et d'autres où on doit être patients."