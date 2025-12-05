Lille - Marseille : il retrouve l'OM avec un sentiment de revanche

Les deux équipes les plus prolifiques de Ligue 1 s'affronteront dans l'une des affiches du vendredi soir, Marseille se rend au Stade Pierre-Mauroy, pour y défier Lille lors de la 15ème journée de Ligue 1.

Le froid du Nord accueillera vendredi soir deux formations qui avancent avec ambition mais chacune à sa manière. Lille, quatrième au classement, semble avoir retrouvé le goût du suspense maîtrisé. Les Dogues ont fait chavirer leurs supporters en arrachant la victoire au Havre dans les dernières minutes, comme ils en ont pris l'habitude cette saison. Cette capacité à frapper tard, presque cruellement pour leurs adversaires, symbolise une équipe qui ne renonce jamais. À l'inverse, Marseille (3ème) avance avec assurance mais peine encore à s'épargner des scénarios cruels, comme en témoigne ce nul concédé face à Toulouse dans les ultimes instants. Pourtant, les hommes de Roberto De Zerbi restent solides, enchaînant les matchs sans défaite et poursuivant leur remontée au classement. Mais le LOSC reste également la bête noire des Phocéens ces dernières saisons avec six matches de suite sans défaite contre Marseille et cinq réceptions consécutives en Ligue 1 avec au moins un point pris.

un Mbemba revanchard

Cette affiche aura aussi une saveur particulière pour Chancel Mbemba, qui retrouvera son ancien club dans un contexte encore chargé d'émotions fortes. Mis à l'écart pendant un an à l'OM, le défenseur congolais avait quitté Marseille en froid avec ses dirigeants. Arrivé libre à Lille le 1ᵉʳ septembre, il s'est relancé malgré un manque de rythme évident, apparaissant déjà à 11 reprises avec le LOSC. Dans une interview à Canal+, Mbemba s'était confié : " Je rentre facilement dans le groupe parce que je ne suis pas quelqu'un de compliqué… mais pour le moment, vous ne voyez pas encore le top top top de Chancel, je progresse petit à petit. " Il est également revenu sur son départ houleux : " J'avais demandé au président Longoria si je pouvais aller à Lille. Il m'a répondu non… Il y avait d'autres mots derrière, mais je les garderai pour moi. " Le capitaine de la RDC disputera cette rencontre avant de s'envoler pour la CAN, avec une motivation toute particulière face à ses anciens coéquipiers.

Côté marseillais, la composition probable devrait une nouvelle fois être marquée par plusieurs absences. Michael Murillo et Nayef Aguerd restent indisponibles, respectivement touchés à la jambe et pour cause de pubalgie, tandis que Facundo Medina n'est toujours pas remis de son entorse de la cheville. Amine Gouiri, lui, demeure indisponible encore deux bons mois. Malgré ces contraintes, Roberto De Zerbi devrait aligner une équipe compétitive articulée autour de son trio offensif Greenwood, Paixao, Aubameyang tous en réussite récemment. Au milieu, le Belge Arthur Vermeeren pourrait être titularisé à la place d'Angel Gomes décevant et pourrait êytre accompagné par Hojbjerg et Nadir.

Dans un calendrier tendu, l'OM a reçu mercredi une bonne nouvelle, ses internationaux africains pourront être conservés jusqu'au 15 décembre, avant le début de la CAN dont le match d'ouverture aura lieu le 21. Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia ont accueilli cette information avec soulagement, eux qui craignaient de devoir se passer de joueurs essentiels comme Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang pour les chocs cruciaux à venir, notamment contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions (9 décembre) et Monaco en Ligue 1 (14 décembre). De Zerbi a insisté sur l'importance de cette continuité et sur le fait de maintenir son ossature pour deux rencontres pouvant orienter la suite de la saison était indispensable, d'autant que les Phocéens peuvent encore jouer les premiers rôles.

Giroud et Igamane en ballottage ?

Lille arrive à ce choc avec confiance et un onze désormais bien rodé. Dans les cages, Berke Özer reste impérial, cumulant déjà quatre clean sheets et des arrêts décisifs comme contre Le Havre. La défense repose sur Aïssa Mandi, devenu le véritable patron de l'arrière-garde, capable de guider ses coéquipiers et d'imposer sa présence dans les duels. En attaque, Igamane pourrait être préféré à Olivier Giroud, le marocain pourrait être soutenu par Correia et Haraldsson. Seuls Alexsandro, encore juste physiquement, et les blessés Ousmane Touré et Marc-Aurèle Caillard manqueront à l'appel, tandis qu'Ayyoub Bouaddi sera suspendu, privant Génésio d'une option clé au milieu. Les Dogues espèrent profiter de leur dynamique et du soutien du public un OM invaincu depuis le 25 octobre.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 15ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Jérôme Brisard aura lieu ce vendredi à 21h00 au stade Pierre Mauroy.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lille - Marseille ?

La rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Lille : Özer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud ; Bentaleb - André, Mukau Correia, Haraldsson - Igamane (Giroud)

Marseille: Rulli - Weah, Pavard, Egan-Riley, Palmieri - Nadir, Højbjerg, Vermeeren - Greenwood, Paixao - Aubameyang

Les différentes côtes

Le choc de la 15ème journée reste très indécis même chez les bookmakers

Betclic : Lille 2,47 / Nul 3,47 / Marseille 2,58.

Winamax : Lille 2,50 / Nul 3,50 / Marseille 2,55.

Unibet : Lille 2,50 / Nul 3,62 / Marseille 2,60.

Parions Sports : Lille 2,55 / Nul 3,55 / Marseille 2,60.