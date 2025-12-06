PSG - Rennes : Le PSG et Kvaratskhelia atomisent les Bretons et restent au contact des Lensois, le résumé

Le PSG a répondu présent ce samedi face à Rennes lors de la 15ème journée de L1. Mené par un grand Kvaratskhelia, les hommes de Luis Enrique ont réussi leur plus large victoire de la saison (5-0) avec une prestation offensive remarquable.

En direct

23:05 - La frappe imparable de Mbaye (VIDEO) Revivez le très beau but d'Ibrahim Mbaye

22:58 - FESTIVAL DES BUTS AU PARC (5-0) Large victoire des Parisiens face aux Rennais (5-0) qui se sont montrés impitoyables face aux Bretons notamment en seconde période. Les hommes de Luis Enrique peuvent remercier Kvaratskhelia, auteur d'un joli doublé. Le PSG revient à 1 point de Lens au classement

22:55 - CINQUIEME BUT POUR RAMOS (5-0) Gonçalo Ramos trompe à son tour Brice Samba avec une autre frappe en dehor de la surface. Le portier rennais est surpris

22:53 - 90' - Mbaye manque son doublé Alors qu'il n'avait qu'à bien ajuster sa frappe, Mbaye voit son tir détourné par Brassier en dehors du cadre des buts rennais

22:51 - 88' - UN BUT SUBLIME DE MBAYE (4-0) Premier but cette saison pour Ibrahim Mbaye qui réalise une magnifique frappe enveloppée en dehors de la surface qui se loge dans la lucarne de Brice Samba

22:50 - 87' - Rongier vigilant Très bonne intervention de Valentin Rongier sur une passe dans la surface de Fabian Ruiz pour Ndjantou

22:47 - 84' - Le deuxième but de Kvaratskhelia (vidéo) En vidéo, le troisième but Parisien marqué Kvaratskhelia qui réussit par la même occasion un doublé

22:44 - 82' - Triple changement breton Sorties de Al Tamari, Embolo et Camara du côté des Rennais. C'est Blas, Meïté et Legendre (17 ans) qui font leur apparition

22:43 - 80' - Derniers changements parisiens Entrées de Ndjantou et Mbaye du côté parisien et sorties de Zaïre Emery et Joao Neves

22:41 - 78' - Les Rennais continuent de subir Les hommes de Habib Beye courent derrière le ballon et subissent les assauts parisiens à 10 contre 11

22:37 - 74' - Jacquet exclu Pour un tacle par derrière sur Gonçalo Ramos, Jérémie Jacquet prend un second jaune et quitte le terrain

22:35 - 72' - Barcola bute encore sur Samba Bradley Barcola voit encore une fois sa frappe détournée par Samba

22:34 - 71' - Double changement parisien Entrées de Fabian Ruiz et Gonçalo Ramos à la place de Vitinha et Kvaratskhelia

22:32 - 69' - Aït Boudlal averti Le jeune français est averti pour une faute sur Kvaratskhelia

22:30 - 67' - DOUBLE DE KVARATSKHELIA (3-0) Après une relance manquée de Brice Samba, Barcola récupère le cuir pour servir Mayulu. Ce dernier décale idéalement Kvaratskhelia qui catapulte le ballon dans les filets. 3-0 pour le PSG

22:28 - 65' - Dembelé se signale déjà Frappe précise mais un peu écrasée d'Ousmane Dembelé qui finit dans les mains de Samba

22:27 - 64' - Dembelé fait son entrée Le ballon d'Or 2025 fait son apparition à la place de Lee Kang-In sous les clameurs du public

22:23 - 61' - Kvaratskhelia a pris un coup Le Géorgien frappe dans le pied de Frankowski et se fait mal, il reste à terre et semble être touché à la cheville

22:22 - 58' - Encore un arrêt de Brice Samba Le portier rennais garde son équipe dans le match grâce à un très bon arrêt sur un tir de Barcola