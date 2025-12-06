PSG - Rennes : rebondir malgré de nouveaux absents

Le Paris Saint-Germain accueille Rennes ce samedi au Parc des Princes pour la 15ᵉ journée de Ligue 1, avec l'obligation de réagir après la défaite 1-0 subie à Monaco.

Deuxième du classement, le club parisien est déjà sous menace. Lens a pris une longueur d'avance, et les Parisiens ont laissé filer des points à cinq reprises cette saison. Si une nouvelle contre-performance ne devrait pas influer dans de grandes proportions sur leur quête d'un nouveau titre national, il pourrait remettre en cause le titre symbolique de champion d'automne. L'adversaire du jour, le Stade Rennais traverse une période faste, bien installé à la cinquième place. Les Parisiens restent néanmoins solides au Parc, où ils ont marqué à chaque match de championnat depuis août 2023.

Chevalier et Zabarnyi absents

Les nouvelles du jour oscillent entre soulagement et inquiétude pour Luis Enrique. La bonne surprise vient du retour progressif de Désiré Doué, aperçu lors de l'entraînement ouvert au Campus de Poissy. L'ancien rennais poursuit sa " phase de reprise " après sa blessure à la cuisse et pourrait revenir plus tôt que prévu, même si le match de samedi semble trop juste. Côté parisien, la préoccupation majeure reste la cheville de Lucas Chevalier. Victime d'un traumatisme face à Monaco, le gardien est resté en soins et a déclaré forfait, tout comme Ilya Zabarnyi (malade). Nuno Mendes poursuit sa rééducation, tandis qu'Achraf Hakimi ne devrait pas apparaître dans l'effectif parisien en 2025.

En l'absence de Chevalier, Matvey Safonov devrait connaître une première titularisation au Parc des Princes cette saison. Le portier russe est déterminé à se montrer décisif, à assumer pleinement ses responsabilités et à prouver qu'il peut être plus qu'une simple doublure à long terme, en profitant de cette opportunité pour regagner la confiance du staff. Devant lui, Luis Enrique pourrait aligner Marquinhos et Pacho en charnière, Lucas Hernandez pouvant également faire son retour dans le onze. Au milieu, le trio Neves – Vitinha – Mayulu apporte stabilité et projection, tandis que l'attaque reposera une nouvelle fois sur le dynamisme de Lee Kang-in, la vitesse de Dembélé et l'impact technique de Kvaratskhelia. Le coach ibérique attend un meilleur rendement offensif de la part de ses joueurs, incapables de trouver la faille en 90 minutes à Monaco.

Lepaul-Embolo, la menace bretonne

En face, Rennes arrive au Parc en pleine confiance. Habib Beye, que certains imaginaient déjà sur la sellette il y a un mois après six matchs sans victoire, a totalement renversé la situation. Son équipe reste sur quatre succès consécutifs avec un bilan éblouissant : dix buts marqués, seulement deux encaissés. Mieux encore, les Bretons n'ont plus perdu le moindre match de championnat à l'extérieur depuis la lourde défaite à Lorient en août. Deux clean sheets consécutives loin de Roazhon Park ont renforcé un collectif désormais solide mentalement. Cette dynamique a visiblement transformé Beye, apparu beaucoup plus serein et sûr de ses choix.

Pour ce déplacement au Parc, Rennes devrait s'appuyer sur un onze quasiment inchangé. Brice Samba, auteur d'un quatrième clean sheet contre Metz, gardera les cages. Derrière, Aït Boudlal, Jacquet et Brassier composeront la ligne défensive, soutenue par des pistons Frankowski et Merlin. Le milieu Camara – Rongier – Cissé apportera intensité et maîtrise, tandis que la doublette Lepaul – Embolo, de plus en plus convaincante, occupera l'attaque. Seko Fofana devrait encore manquer à l'appel, et Mahamadou Nagida, bientôt attendu en sélection, restera probablement sur le banc. En pleine confiance, Rennes se présentera sans complexe, bien décidé à bousculer un PSG en quête de certitudes.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 15ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Marc Bollengier aura lieu ce samedi à 21h05 au stade Parc des Princes

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Rennes ?

C'est la chaîne Ligue 1+ qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce samedi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Vous pouvez suivre cette rencontre en streaming sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs dont DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Paris SG : Safonov (Chevalier) - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez - Neves, Vitinha, Mayulu - Lee Kang-in, Dembélé, Kvaratskhelia

Rennes : Samba - Ait Boudlal, Jacquet, Brassier - Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Merlin - Lepaul, Embolo

Les différentes côtes

Sur les cinq dernières confrontations face à Rennes, le PSG s'est imposé quatre fois. Le club francilien demeure favori encore une fois

