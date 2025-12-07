DIRECT. Real Madrid - Celta Vigo : les Madrilènes en plein cauchemar, suivez le match

Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo ce dimanche à l'occasion de la 15e journée de la Liga. Les Merengue doivent suivre la cadence imprimée par le Barça. Suivez le match en direct.

22:33 - Rüdiger anticipe (70') Alors que Moriba avait piégé Tchouaméni sur cet appel contre appel, Rüdiger vient lui prêter main forte.

22:31 - Tchouaméni dévisse (69') Tchouaméni frappe en première intention sur ce ballon aux abords de la surface. C'est totalement dévissé. Le Real Madrid est en panne dans le dernier geste.

22:31 - L'arbitre ne se fait pas que des amis (68') L'arbitre de ce Real Madrid - Celta Vigo est conspué sur chaque coup de sifflet depuis plusieurs minutes maintenant. La tension se matérialise aussi dans les tribunes.

22:29 - Vinicius harangue la foule (67') L'international brésilien va au pressing et concède la touche. Il en profite pour demander l'appui du public.

22:28 - Le rouge pour Garcia !! (65') Incroyable ! En deux minutes, Fran Garcia vient de prendre deux cartons jaune coup sur coup après une semelle. Xabi Alonso ne comprend pas le geste de son joueur et le fait savoir.

22:27 - Un nouveau carton jaune (64') Juste après Bellingham, c'est Garcia qui écope d'un carton jaune pour une faute volontaire. Les Madrilènes se tendent dans ce Real Madrid - Celta Vigo.

22:25 - Bellingham est averti (62') Carton jaune assez bête concédé par Bellingham. L'Anglais, qui était sorti des limites du terrain pour se faire soigner, est revenu sur la pelouse sans autorisation. Il écope d'un carton jaune.

22:24 - Swedberg en confiance (61') Le buteur du soir pour le Celta Vigo frappe après un contrôle orienté. Cette fois, Courtois est sur la trajectoire.

22:23 - Quel travail (60') Iglesias fait parler son talent sur cette relance. Il élimine Rodrygo d'un superbe double contact et conserve parfaitement le ballon.

22:22 - Un corner évitable (59') Alors qu'il était complètement seul, Starfelt prolonge ce centre de la tête en corner.

22:20 - Rodrygo provoque (57') À peine entré en jeu et déjà dans le ton. Rodrygo obtient un coup-franc excentré dangereux après une série de passements de jambes.

22:18 - La réponse de Xabi Alonso (55') Juste après ce but magnifique, Xabi Alonso répond avec un changement offensif. Asencio est remplacé par Rodrygo.

22:16 - QUEL BUUUT ! (54') ÇA PENDAIT AU NEZ DU REAL ! Sur une talonnade sublime de Swedberg, Courtois cède et le Celta Vigo crée la surprise au stade Santiago Bernabéu !

22:15 - Carreras bien placé (52') Le placement de Carreras fait la différence car Zaragoza avait vu l'appel de Roman au second poteau. Le latéral madrilène fait une intervention décisive.

22:13 - Facile pour Radu (51') Güler cherche Garcia au second poteau. Son centre prend la direction des gants de Radu qui intervient facilement.

22:13 - Une passe trop profonde (49') Iglesias était seul dans le dos de la défense madrilène mais la passe de Roman n'est pas assez bien ajustée.

22:11 - Une mésentente (48') Valverde progresse au milieu de terrain et tente de servir Asencio qui ne l'avait pas accompagné. Ballon perdu pour les Merengue.

22:10 - Valverde allume la mèche (47') Après avoir hérité du cuir aux abords de la surface, Valverde frappe du coup du pied. Radu est sur la trajectoire et intervient en deux temps.

22:09 - Un changement à la mi-temps (46') Claudio Giraldez a fait un changement à la pause avec la sortie de Duran, qui était touché à l'épaule, remplacé par Swedberg.

22:08 - La deuxième période débute ! L'arbitre siffle le début de la seconde période de ce Real Madrid - Celta Vigo. Les deux équipes sont dos à dos après une première période vérouillée avec quelques occasions malgré tout.

21:52 - Le Real en manque d'inspiration ! C'est la pause ! L'arbitre renvoie le Real Madrid et le Celta Vigo aux vestiaires sur ce score de parité. Les supporteurs madrilènes ne sont pas satisfait et se font entendre.

21:50 - Une reprise manquée (45+4') C'est un beau résumé de cette première période de Real Madrid - Celta Vigo. Valverde tente une reprise de volée lointaine. C'est totalement manqué.

21:49 - Radu sauve son camp ! (45+2') Vinicius avait subtilement repris ce ballon en profondeur de l'extérieur du pied. Radu se jette au sol et réalise une excellente parade.

21:48 - Un temps additionnel conséquent (45+1') C'est quatre minutes de plus dans ce premier acte de Real Madrid - Celta Vigo.