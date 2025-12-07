Real Madrid - Celta Vigo : une grosse incertitude dans le onze madrilène, les compos probables

Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo ce dimanche à l'occasion de la 15e journée de la Liga. Les Merengue doivent suivre la cadence imprimée par le Barça.

Retour au Bernabéu pour le Real Madrid qui vient d'enchainer six matchs de suite hors de ses bases. Et ces déplacements n'ont pas vraiment réussi aux Merengue qui n'ont gagné que deux rencontres sur cette séquence à l'extérieur. Et au classement les conséquences ont été immédiates puisque les Madrilènes ont abandonné leur première place au profit de leur rival du FC Barcelone. En revanche, la dernière sortie des hommes de Xabi Alonso a été plus que convaincante avec une victoire facile sur la pelouse de Bilbao (3-0).

Le Celta Vigo tente de s'accrocher au top 10 de la Liga. 12es avant le début de cette 15e journée, les Galiciens vont devoir réaliser un petit exploit ce dimanche puisqu'ils n'ont plus battu les Merengue depuis l'année 2017. Au mois de novembre, ils ont alterné entre le bon et le moins bon avec deux victoires et deux défaites. Étrangement, c'est à l'extérieur que le Celta est plus performant avec un bilan honorable de trois victoires, deux nuls et une défaite.

Ce sera l'homme à suivre ce dimanche soir. Kylian Mbappé imprime un rythme assez époustouflant depuis le début de la saison et empile les buts. Le capitaine de l'équipe de France en est à 16 buts en 14 journées en Championnat et a marqué sept buts sur les trois derniers matchs qu'il a disputé.

A quelle heure débute le match Real Madrid - Celta Vigo ?

Le match Real Madrid - Celta Vigo débutera à 21h ce dimanche. Il se déroulera au Stade Santiago Bernabéu de Madrid.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Real Madrid - Celta Vigo ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera ce Real Madrid - Celta Vigo.

Quelle diffusion streaming pour le match Real Madrid - Celta Vigo ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Real Madrid - Celta Vigo. Il faut disposer d'un abonnement pour accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour Real Madrid - Celta Vigo ?

Xabi Alonso vient de perdre Trent Alexander-Arnold sur blessure et va devoir se passer de lui pour cette rencontre. Au milieu, Camavinga est incertain. Sauf grande surprise, Kylian Mbappé devrait être titulaire. Franco Mastantuono pourrait aussi être aligné d'entrée après son retour de blessure. Le XI du Real Madrid : Courtois - Valverde, Militao, Rüdiger, Carreras - Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler - Mastantuono, Vinicius - Mbappé.

Le XI du Celta Vigo : Radu - Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rueda, Mingueza - Moriba, Fran Beltran, Iago Aspas- Zaragoza, Borja Iglesias.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Madrid - Celta Vigo ?

Betclic : Real Madrid 1,26 / Nul 6,10 / Celta Vigo 8,75

Unibet : Real Madrid 1,27 / Nul 6,05 / Celta Vigo 8,50

Winamax : Real Madrid 1,25 / Nul 6 / Celta Vigo 9