Tirage de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 : quel groupe pour les Tunisiens ?

Le tirage au sort du Mondial se déroule ce vendredi 5 décembre à Washington.

Nouvelle Coupe du monde pour la Tunisie en 2026. Les Aigles de Carthage se sont qualifiés pour la 7e fois de leur histoire dans un Mondial après 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022. Et la qualification s'est faite "tranquillement". Pour preuve, l'une des nations fortes du Maghreb a réalisé un parcours quasiment sans faute dans les éliminatoires avec sept victoires et un seul match nul, 0-0 face à la Namibie.

Pour rappel et c'est un mauvais souvenir pour la France, la Tunisie s'était imposée lors du dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde au Qatar sur le score de 1-0. La Tunisie a également marqué l'histoire de la compétition en devenant, en 1978, la première équipe africaine à remporter un match (3-1 face au Mexique).

Aux Etats-Unis, Canada et Mexique, la Tunisie attend le tirage au sort avec impatience. Présente dans le chapeau 3 avec la Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, la Tunisie aura un groupe très relevé et pourrait jouer le match d'ouverture du Mondial face au Mexique.