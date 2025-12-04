Trump, Village People, Shaquille O'Neal... Un parterre de stars hallucinant pour le tirage de la Coupe du monde

Le tirage au sort de la Coupe du monde sera un vrai show à l'américaine.

La FIFA voit les choses en grand et même en très grand. Au Kennedy Center de Washington, le monde entier aura les yeux rivés sur le tirage au sort de la Coupe du monde de football. Prévue aux Etats-Unis, Canada et Mexique, le Mondial débutera en juin 2026. En attendant, le traditionnel tirage au sort marquera une étape cruciale dans le coup d'envoi de cette Coupe du monde.

Et pour la cérémonie, des stars en pagaille seront présents ! C'était une incertitude, mais le président des Etats-Unis, Donald Trump, sera bien présent pour ce tirage au sort aux côtés de Gianni Infantino, président de la FIFA. La cérémonie sera co-animée par Heidi Klum, mannequin, productrice et personnalité de télévision, Kevin Hart, acteur et humoriste ainsi que Danny Ramirez, acteur et producteur.

Sur la scène, on retrouvera des stars internationales et il y en aura pour tous les goûts avec Andrea Bocelli et sa voix lyrique très impressionnante. Il y aura aussi Robbie Williams, superstar internationale, qui se produira avec la chanteuse américaine et artiste multi-récompensée Nicole Scherzinger. Une fois le tirage terminé, les Village People interpréteront leur légendaire titre Y.M.C.A. Est ce que Donald Trump sera toujours présent pour danser... Suspense.

Pour le tirage, l'ancien Mancunien et capitaine de la sélection anglaise, Rio Ferdinand et l'ancienne défenseuse de la sélection américaine, Samantha Johnson auront le rôle de maîtres de cérémonie. Tom Brady, septuple vainqueur du superbowl en football américain, l'ex-pivot des Lakers, quadruple champion NBA, Shaquille O'Neal en basket, le Canadien Wayne Gretzky, l'ancien joueur des Yankees, Aaron Judge seront là pour le tirage. "La Coupe du monde est l'un des plus grands événements sportifs, et participer au tirage final est pour moi une immense fierté, a confié Shaquille O'Neal à la Fifa. C'est un moment particulièrement spécial pour les joueurs comme pour les supporters du monde entier, et je suis honoré d'en faire partie."