Union Saint-Gilloise - Marseille : dans la douleur, l'OM arrache un précieux succès, le résumé du match

A l'occasion de la 6e journée de la Ligue des champions, Marseille a arraché un succès étouffant à l'Union Saint-Gilloise (2-3). Une victoire qui permet à l'OM d'entrevoir la qualification pour les play-offs.

En direct

23:13 - Marseille arrache un succès qui vaut de l'or, le résumé Marseille a grandement souffert ce soir mais arrache finalement une victoire importante dans la course à la qualification aux play-offs. Venus avec des intentions, les Phocéens se sont faits surprendre dès les premières minutes de ce match avec un but de Khalaili à ras de terre, profitant d'une défense marseillaise passive (5'). Malgré une entame délicate, les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement réagi. En véritable renard des surfaces, Paixao a puni la faute de main de Scherpen pour relancer l'OM dans cette partie (15'). Dans une bonne dynamique, les Olympiens ont globalement dominé le premier acte jusqu'à prendre l'avantage grâce à une merveille de but de Greenwood (41'). Au retour des vestiaires, l'Anglais a signé un doublé d'une frappe tendue du droit à bout portant, permettant à Marseille de faire le break dans cette rencontre (58'). L'OM a ensuite sans arrêt subi les assauts belges. Khalaili a lui aussi signé un doublé d'un extérieur du pied petit filet opposé (71'), de quoi relancer les siens dans cette rencontre. Dans le dernier quart d'heure, l'OM a grandement souffert, les Belges ayant trouvé par deux fois le chemin des filets avant de voir leurs buts annulés pour des hors jeu infimes. En toute fin de rencontre, il a fallu une parade de grande classe de Rulli pour définitivement l'emporter. Grâce à cette victoire, Marseille remonte au 15e rang du classement général de cette Ligue des champions.

23:01 - Un point au général Grâce à ce succès, l'OM remonte à la 15e place du classement général de la Ligue des champions. L'Union Saint-Gilloise reste provisoirement 25e.

22:52 - C'est terminé, l'OM s'impose dans la douleur ! Victoire à l'arrachée de l'OM qui a tenu bon dans les derniers instants pour s'offrir un succès précieux dans la course aux play-offs de la Ligue des champions !

22:51 - Sublime sortie de Rulli (95') Le portier sauve véritablement l'OM en ces derniers instants. Il signe ici une superbe sortie alors que David était en position de frappe dans la surface.

22:50 - Arrêt salvateur de Rulli ! (93') A deux minutes de la fin de cette rencontre, Rulli signe un arrêt qui vaut de l'or sur la tête croisée de David. Le portier marseillais, de la main gauche, parvient à dévier fermement de la main. Immense arrêt !

22:48 - Temps additionnel (90') Il reste quatre minutes de temps additionnel à disputer. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent tenir !

22:46 - L'OM sauvé d'un rien ! (90') Alors qu'il avait trouvé le chemin des filets, David est finalement signalé en position de hors jeu d'un rien. C'est le deuxième but belge annulé pour un hors jeu d'un millimètre dans cette rencontre. L'OM est béni ce soir !

22:44 - Double changement pour l'OM (88') Roberto De Zerbi procède à un double changement en cette fin de partie. Aubameyang et Greenwood cèdent leurs places pour les entrées de Kondogbia et Vaz.

22:43 - L'Union cherche la faille (87') Les Belges font tourner le ballon dans la moitié de terrain marseillaise. Lancé dans la profondeur, Niang est signalé en position de hors jeu. Rien de très clair...

22:42 - L'OM gratte de précieuses secondes (85') Grâce à deux touches grattées consécutivement, l'OM peut casser le rythme et gagner une bonne minute. Il reste moins de cinq minutes à jouer au Lotto Park, quelle tension !

22:40 - Corner de Boufal (83') Sur ce corner sortant de Boufal, Emerson repousse le danger de la tête au premier poteau.

22:38 - David percute (81') Après s'être immiscé dans la surface, David tente de déborder Aguerd côté droit. Le centre du Belge est contré en corner.

22:37 - L'OM doit retrouver le fil (80') Depuis de longues minutes, les hommes de Roberto De Zerbi ont totalement perdu le fil de la partie. Il va falloir se montrer costaud pour conserver ce précieux succès pour l'OM.

22:34 - L'Union était revenu dans le match.. avant le hors jeu (78') Intenables depuis quelques minutes, les Belges étaient parvenus à revenir à hauteur grâce à Mac Allister. Mais l'Argentin, d'un bout de semelle, est finalement signalé en position de hors jeu. L'OM s'offre un sursis dans cette partie.

22:31 - La frappe de Boufal détournée de peu ! (74') Légèrement sur la gauche, Boufal glisse une frappe croisée du gauche qui oblige Rulli à s'employer pour sortir le ballon en corner. Les Marseillais sont sous pression depuis quelques minutes !

22:28 - Le doublé de Khalaili ! (2-3) Khalaili signe un doublé et relance l'Union Saint-Gilloise ! Depuis la surface côté droit, l'Israelien signe un extérieur du pied puissant qui vient se loger dans le petit filet opposé. Rulli avait touché le ballon de la main droite mais a manqué de fermeté.

22:27 - Aguerd vigilant dans son repli (71') Sur l'appel en profondeur de David, Aguerd signe un tacle défensif parfait.

22:24 - La frappe de Boufal (69') Plein axe dans la surface marseillaise, Boufal se retourne et place une frappe du gauche trop écrasée. Rulli capte sans problème le ballon alors que l'on réclame un penalty côté Union Saint-Gilloise.

22:23 - Hojbjerg autoritaire à souhait (67') Sur la prise de balle de Boufal en n10, Hojbjerg sort autoritairement pour récupérer le ballon. Il orchestre la relance pour Vermeeren.

22:21 - Khalaili en force ! (65') Sur une ouverture de Boufal, Khalaili dispose du ballon dans la surface dans un angle fermé. Le Belge déclenche une frappe ultra puissante qui termine au-dessus de la cage de Rulli.

22:20 - Entrée de Boufal (64') David Hubert opère quelques changements dont l'entrée de Sofiane Boufal à la place de Rob Schoofs.

22:17 - Hors jeu belge (62') En profondeur, Florucz avait entamé sa course un poil en avance. Résultat, il est signalé en position de hors jeu. Les Belges ont du mal à se montrer offensivement désormais.

22:15 - Greenwood fait le break pour l'OM ! (1-3) Quel but de l'Anglais ! Dans la surface côté droit, l'attaquant marseillais signe une talonnade pour effacer Leysen avant d'enchaîner avec une frappe du gauche petit filet opposé. Quelle classe du buteur phocéen sur cette action ! L'OM mène désormais de deux buts.

22:11 - Relance courte quasiment parfaite pour l'OM (55') Les hommes de De Zerbi signent une jolie relance courte avant de perdre le ballon sur la première touche de balle d'Aubameyang dans l'axe. Dommage, le schéma de jeu était parfait côté marseillais.