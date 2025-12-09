Union Saint-Gilloise - Marseille : "Pas le temps de se morfondre", l'OM lorgne sur une première victoire à l'extérieur

A l'occasion de la 6e journée de la Ligue des champions, Marseille se déplace chez l'Union Saint-Gilloise, ce mardi à 21h00, en quête de ses premiers points à l'extérieur dans la compétition.

Dans cette campagne européenne, l'OM s'est clairement relancé dans la course à la qualification pour les play-offs après sa victoire renversante sur Newcastle (2-1). Actuels 21es de la phase de ligue de la compétition, les hommes de Roberto De Zerbi affichent cependant un vrai point noir : ils n'ont pas pris le moindre point à l'extérieur. Une déficience qu'ils devront absolument corriger dans cette dernière ligne droite. Pour rappel, les Olympiens recevront ensuite Liverpool avant de se déplacer à Bruges. Un succès dans la banlieue de Bruxelles permettrait ainsi aux Marseillais de renforcer l'espoir d'une qualification : "On n'a pas le temps de se morfondre, on a la tête à demain soir face à l'Union. On sait que ça va être un match très important" assurait De Zerbi en conférence de presse.

Problème, les Phocéens restent sur une copie bien pâle à Lille (1-0). Pour croire à un bon résultat en Belgique, une réaction sera donc obligatoire. En face, l'Union se présente avec une confiance mitigée. Bien que leader de Jupiler Pro League, le club de Saint-Gilles n'a pas pris un seul point à domicile cette saison en Ligue des champions, sèchement défait face à l'Inter Milan (0-4) et Newcastle (0-4). 25es au général à égalité de points avec l'OM, l'Union Saint-Gilloise sait à quoi s'attendre : "L'OM est une équipe avec une idée claire, des joueurs d'exception, de classe mondiale et un immense potentiel à développer " loue le coach David Hubert.

A quelle heure et sur quelle chaîne débute Saint-Gilloise - OM ?

La rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et l'Olympique de Marseille sera à suivre ce mardi 09 décembre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot.

Quelles sont les compositions probables de Saint-Gilloise - OM ?

Saint-Gilloise. Scherpen - Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes - Zorgane, Van de Perre - Florucs, Niang, El Hadj - David.

OM. Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Höjbjerg, Vermeeren - Greenwood, Bakola, Paixão - Aubameyang.