Barcelone - Francfort : le Barça n'a pas le droit à l'erreur

Après sa lourde défaite à Chelsea (3-0) lors de la 5e journée de la Ligue des champions, le FC Barcelone reçoit l'Eintracht Francfort ce mardi soir (21 heures) avec une obligation de l'emporter.

Si le FC Barcelone compte quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête du classement de la Liga après 16 journées disputées, le club catalan n'est pas du tout dans la même situation en Ligue des champions. Après cinq journées, le Barça ne compte que 7 points et reçoit ce mardi l'Eintracht Francfort en étant classé à la 19e place, sur 36 clubs engagés, avec un seul point d'avance sur l'Union Saint-Gilloise, 25e et premier club virtuellement non qualifié pour les play-offs.

Barcelone reste une défaite sévère à Chelsea lors de la 5e journée de la phase de poules (3-0), où la défense du club catalan a encore une fois été exposée aux mêmes problèmes entraperçus depuis quelques mois. La venue de Francfort, avant deux matchs a priori abordables en janvier contre le Slavia Prague et Copenhague, doit permettre aux joueurs de Hansi Flick d'assurer le qualification pour la suite de la compétition en février.

Francfort en crise

De son côté, l'Eintracht Francfort ne se présente pas au Camp Nou sûr de ses forces. Après un succès prometteur lors de la première journée face à Galatasaray (5-1), le club allemand n'a pris qu'un point en quatre rencontres, perdant lourdement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (5-1) puis contre Liverpool (1-5). S'ils veulent encore espérer finir dans le top 24, les Allemands doivent faire un résultat ce mardi soir en Catalogne.

L'entraîneur allemand du FC Barcelone Hansi Flick se méfie en tout cas d'une équipe qu'il connaît bien, qui vient d'encaisser une lourde défaite à Leipzig en Bundesliga (6-0). "Ils ont une bonne équipe, très jeune, avec des joueurs rapides et intenses. Ils savent adapter leur système, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse d'avant-match. Nous devons jouer à notre meilleur niveau, et si nous y parvenons, nous pouvons prendre les trois points, mais ce sera difficile."

Les compos de Barcelone - Francfort : Lewandowski remplaçant

Pour affronter l'Eintracht, Hansi Flick est privé de trois joueurs majeures, Gavi et Dani Olmo (blessés) et Araujo (suspendu). Auteur d'un triplé ce week-end en Liga, Ferran Torres devrait être reconduit devant à la place de Lewandowski. Eric Garcia devrait débuter dans l'axe de la défense, à moins qu'il ne remplace De Jong au milieu, ce qui permettrait à Gerard Martin de débuter avec Cubarsi en défense centrale.

Le onze de départ probable du FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, E. Garcia, Cubarsi, Baldé - De Jong, Pedri - Yamal, F. Lopez, Raphinha - F. Torres.

Du côté de Francfort, l'entraîneur Dino Toppmöller peut compter sur l'ensemble de son effectif, ou presque, puisque seuls Michy Batshuayi et Jonathan Burkardt manquent à l'appel. L'attaquant français Jean-Mattéo Bahoya devrait être titulaire, tout comme l'ancien joueur de Rennes, le Belge Arthur Theate.

Le onze de départ probable de l'Eintracht Francfort : Zetterer - Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown - Chaïbi, Dahoud, Götze - Knauff, Bahoya.

Heure, chaîne, comment voir Barcelone - Francfort en direct

Ce match entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Live 3, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Barça et le club allemand à partir de 21 heures ce mardi 9 décembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Barcelone - Francfort ?

Pour cette rencontre de Ligue des champions, le FC Barcelone est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match de la 6e journée de la phase de poules. La cote pour une victoire des Barcelonais oscille entre 1,1 et 1,2 tandis que celle d'une victoire des Allemands en Catalogne se situe entre 11 et 18. La cote pour un match nul est d'environ 9.