DIRECT. Barcelone - Francfort : suivez le match

Pour son retour au Camp Nou en Ligue des champions, le FC Barcelone n'a pas le droit à l'erreur contre l'Eintracht Francfort ce mardi soir lors de la 6e journée. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

20:46 - Barcelone-Flick: "Ce sera difficile" L'entraîneur allemand du FC Barcelone Hansi Flick se méfie d'une équipe de Francfort qu'il connaît bien et il ne veut pas se laisser tromper par la lourde défaite subie par l'Eintracht à Leipzig en Bundesliga (6-0) le week-end dernier. "Ils ont une bonne équipe, très jeune, avec des joueurs rapides et intenses. Ils savent adapter leur système, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse d'avant-match. Nous devons jouer à notre meilleur niveau, et si nous y parvenons, nous pouvons prendre les trois points, mais ce sera difficile."

20:41 - Francfort n'a plus le choix non plus De son côté, l'Eintracht Francfort ne se présente pas au Camp Nou sûr de ses forces. Après un succès prometteur lors de la première journée face à Galatasaray (5-1), le club allemand n'a pris qu'un point en quatre rencontres, perdant lourdement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (5-1) puis contre Liverpool (1-5). S'ils veulent encore espérer finir dans le top 24, les Allemands doivent faire un résultat ce mardi soir en Catalogne, alors qu'ils sont actuellement à la 28e place, avec 4 petits points pris en 5 rencontres.

20:36 - Le Barça reste une claque à Chelsea Barcelone reste une défaite sévère à Chelsea lors de la 5e journée de la phase de poules (3-0), où la défense du club catalan a encore une fois été exposée aux mêmes problèmes entraperçus depuis quelques mois. La venue de Francfort, avant deux matchs a priori abordables en janvier contre le Slavia Prague et Copenhague, doit permettre aux joueurs de Hansi Flick d'assurer le qualification pour la suite de la plus prestigieuse des compétitions européennes en février, même si le top 8 paraît compliqué à atteindre.

20:30 - Quels sont les pronostics pour la rencontre Barcelone - Francfort ? Pour cette rencontre de Ligue des champions, le FC Barcelone est donné largement favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match de la 6e journée de la phase de poules. La cote pour une victoire des Barcelonais oscille entre 1,1 et 1,2 tandis que celle d'une victoire des Allemands en Catalogne se situe entre 11 et 18. La cote pour un match nul est d'environ 9.

20:24 - Heure, chaîne, comment voir Barcelone - Francfort en direct Ce match entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Live 4, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Barça et le club allemand à partir de 21 heures ce mardi 9 décembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

20:18 - Francfort: Bahoya remplaçant Du côté de Francfort, l'entraîneur Dino Toppmöller peut compter sur l'ensemble de son effectif, ou presque, puisque seuls Michy Batshuayi et Jonathan Burkardt manquent à l'appel. L'attaquant français Jean-Mattéo Bahoya n'est finalement pas titulaire devant, alors que d'anciennes connaissances de la Ligue 1 débutent, comme le Belge Arthur Theate (ex-Rennes), Ellyes Skhiri (ex-Montpellier) ou encore Fares Chaïbi (ex-TFC). Le onze de départ de l'Eintracht Francfort : Zetterer - Kristensen, Koch, Theate, Brown - Doan, Larsson, Chaïbi, Dahoud, Götze - Knauff.

20:12 - Barcelone: Lewandowski plutôt que Ferran Pour affronter l'Eintracht, Hansi Flick est privé de trois joueurs majeurs, Gavi et Dani Olmo (blessés) et Araujo (suspendu). Auteur d'un triplé ce week-end en Liga, Ferran Torres n'a finalement pas été reconduit devant et c'est Lewandowski qui est titulaire. Eric Garcia débute finalement au milieu à la place de Frenkie de Jong en association avec Pedri, ce qui permet à Gerard Martin de débuter dans l'axe de la défense avec Cubarsi. Le onze de départ du FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, G. Martin, Baldé - E. Garcia, Pedri - Yamal, F. Lopez, Raphinha - Lewandowski.

20:06 - Barcelone doit s'imposer Si le FC Barcelone compte quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête du classement de la Liga après 16 journées disputées, le club catalan n'est pas du tout dans la même situation en Ligue des champions. Après cinq journées, le Barça ne compte que 7 points et accueille ce mardi l'Eintracht Francfort en étant classé à la 19e place sur 36 clubs engagés, avec un seul point d'avance sur l'Union Saint-Gilloise, 25e et premier club virtuellement non qualifié pour les play-offs.