Algérie - Irak : décimés par les blessures, les Fennecs visent les quarts en Coupe arabe des nations

Ce mardi, l'Algérie affronte l'Irak lors de la troisième journée de la Coupe Arabe des Nations. Pour cette affiche, les Fennecs seront privés de plusieurs joueurs. Suivez l'avant match en direct.

Après un match nul face au Soudan (0-0) mercredi dernier et une large victoire contre le Bahreïn samedi (5-1), l'équipe d'Algérie A' a rendez-vous avec l'Irak ce mardi soir pour son troisième et dernier match de poules de la Coupe arabe des nations. Une affiche pour les Fennecs face au premier du groupe D qui a connu deux victoires en deux matchs (2-1 contre Bahreïn et 2-0 face au Soudan). S'ils ne sont pas encore mathématiquement qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, un nul suffit aux hommes de Madjid Bougherra pour valider leur billet pour la phase à élimination directe. Mieux, les Algériens peuvent terminer premiers en cas de victoire. Pour ce match, le défenseur gauche Naoufel Khaled (blessure musculaire) et Amir Sayoud (cuisse) manquent à l'appel.

En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur de l'Algérie A' a invité ses joueurs à réaliser une énorme prestation avant de cibler les qualités du jeu irakien : " Nous sommes prêts pour le match contre l'Irak. Nous allons affronter une équipe forte, organisée, qui fait un sans-faute depuis le début du tournoi. Notre rencontre face à l'Égypte avait été notre match référence. On espère que celle contre l'Irak aura le même rôle. Nous jouons toutes les rencontres pour les gagner. Cela ne changera pas contre l'Irak. Le Soudan avec un style africain, Bahreïn avec un style du Golfe, et l'Irak, totalement différent. Les préparations changent d'un match à l'autre. Nous cherchons à nous adapter à toutes les conditions. L'Irak est une grande équipe d'Asie, engagée dans les éliminatoires de la Coupe du monde. Pour nous, c'est important de jouer ce type de matches. Terminer la phase de groupes sur un rendez-vous de haut niveau, c'est l'idéal avant un éventuel quart de finale".

À quelle heure débute Algérie - Irak ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de la Coupe arabe des nations 2025 opposant l'Algérie à l'Irak est prévu mardi 9 décembre à 18h00 au stade international Khalifa de Doha (Qatar).

Sur quelle chaîne regarder Algérie - Irak ?

Détenteur des droits TV en France de la Coupe arabe des nations 2025, BeIN Sports Max 4 diffusera le match entre l'Algérie et l'Irak.

Comment suivre Algérie - Irak en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la troisième journée entre les Fennecs et l'Irak sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables d'Algérie - Irak ?