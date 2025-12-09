Algérie - Irak : dans un match fou, les Fennecs terminent premiers et rejoignent les quarts, le résumé

Ce mardi, les Fennecs se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe arabe des Nations après une victoire face à l'Irak (2-0) dans un match marqué par une expulsion précoce. L'Algérie affrontera les Émirats arabes unis en quarts.

20:25 - Carton rouge, larmes, VAR.. Le résumé d'un match fou Deuxième au coup d'envoi, l'Algérie a vécu une soirée parfaite au stade international Khalifa ! Dès la 2e minute, Al Saedi est expulsé pour une semelle au-dessus de la cheville de Yacine Brahimi. Après un carton jaune, c'est finalement une expulsion directe qui est infligée à l'ailier irakien (0-0, 5e). Dans la foulée, les Fennecs jouent le coup franc et Tougai s'écroule dans la surface après avoir été tiré par le maillot. Si l'arbitre désigne le point de penalty, un hors-jeu du défenseur met fin aux discussions, scellant une entame de match animée. Le jeu se poursuit et les hommes de Madjid Bougherra dominent les débats en supériorité numérique. S'ils manquent d'efficacité dans le dernier geste, un coup-franc avant la pause va changer la donne. Frappé par Yassine Benzia, le coup de pied arrêté est dévié par Redouane Berkane au premier poteau. Le ballon est suivi par Tougai qui reprend en première intention pour tromper Talib. Après un visionnage à la VAR, l'ouverture du score est validée 45+1e). Au retour des vestiaires, les espoirs irakiens prennent un coup. Yacine Brahimi enrhume son vis-à-vis pour centrer fort. Talib dévie des deux poings sur son capitaine Natiq qui ne peut pas éviter le but contre-son-camp (2-0, 47e). Un but du break qui va permettre aux Algériens de gérer jusqu'à la fin du match. Malgré les changements, les Irakiens n'ont jamais été en mesure de mettre en danger Chaal malgré un double parade en fin de match. Grâce à cette victoire (2-0), les Fennecs terminent premiers du groupe D de la Coupe arabe des nations et filent en quarts où ils affronteront les Émirats arabes unis.

20:20 - Les affiches des quarts Voici les affiches des quarts de finale de la Coupe arabe des nations : Palestine - Arabie Saoudite

Jordanie - Irak

Maroc - Syrie

Algérie - Émirats arabes unis

20:15 - Place aux Émirats arabes unis Les Fennecs basculent dans la deuxième partie du tableau à élimination directe. En quarts, ils affronteront les Émirats arabes unis avant de potentiellement retrouver le vainqueur de Maroc - Syrie dans le dernier carré.

20:10 - Une expulsion décisive ! Dès la 2e minute, Al Saedi commet une semelle au-dessus de la cheville de Yacine Brahimi. Averti d'un carton jaune dans un premier temps, l'ailier irakien est finalement expulsé après un visionnage de l'action à la VAR par l'arbitre qui l'expulse dans un second temps. Très touché par son carton rouge, le n°7 est sorti en larmes, complètement abattu. L'Irak aura joué à 10 contre 11 durant la quasi-intégralité de la rencontre.

20:06 - Classement final Voici le classement final du groupe D de la Coupe arabe des nations : Algérie : 7 points Irak : 6 points Bahraïn : 3 points Soudan : 1 point

20:03 - L'Algérie en quarts Grâce à cette victoire ce mardi soir contre l'Irak (2-0), l'Algérie décroche sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe arabe des nations.

19:59 - C'est terminé ! (2-0) Au stade international de Khalifa, l'Algérie s'impose face à l'Irak (2-0) lors de la 3e journée de la phase de poules de la Coupe arabe des nations. Tougai a ouvert le score avant un but contre-son-camp de Natiq.

19:58 - Carton jaune (2-0, 90+4e) Tacle glissé tardif d'Adam Ounas sur Ahmed. Carton jaune pour l'ancien lillois.

19:56 - Slimani ne cadre pas (2-0, 90+2e) Dans le temps additionnel, Islam Slimani est lancé en profondeur à la limite du hors-jeu. L'ancien attaquant de l'OL frappe en première intention mais ce n'est pas cadré. Il est finalement signalé hors-jeu.

19:54 - Trois minutes (2-0, 90e) Trois minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps.

19:53 - Chaal précieux (2-0, 89e) Sur un corner irakien, Chaal boxe du poing droit mais le ballon revient sur une frappe d'Abdulkareem. Le portier se couche au sol et dévie sur sa droite.

19:52 - Slimani rate l'immanquable (2-0, 88e) Après un excellent centre, Islam Slimani est trompé par le rebond. L'attaquant reprend du pied gauche mais ça s'envole dans les airs.

19:46 - Ounas déroule (2-0, 83e) Pour sortir de son camp et du pressing adverse, Adam Ounas trompe son vis-à-vis avec un petit pont.

19:42 - Talib, encore lui ! (2-0, 78e) Quelle parade de Talib, encore une fois ! Adam Ounas déborde et centre en retrait pour Yassine Benzia qui reprend du pied droit. Talib dévie sur sa ligne. Dans les six mètres, Rafik reprend de volée pour son premier ballon mais ça s'envole dans les airs.

19:41 - C'est fini pour Boulbina (2-0, 76e) Rafik prend la place de Boulbina pour le dernier quart d'heure.

19:38 - Muhsin s'en veut ! (2-0, 75e) Muhsin n'en revient pas et pose les genoux à terre ! Yahya déborde et centre en retrait pour son attaquant au point de penalty qui tire directement sur Maknzi. Six mètres pour Chaal qui s'en sort bien.

19:37 - Boulbina stoppé (2-0, 73e) Nouvelle tentative de Boulbina et nouvelle parade de Talib ! Quel match du portier irakien malgré les deux buts encaissés. Frappe au premier poteau de l'ailier des Fennecs mais le gardien se détend bien pour repousser le danger.

19:33 - Slimani hors-jeu (2-0, 69e) Hors-jeu d'Islam Slimani après un travail d'Adam Ounas qui s'est mis dans le sens du but.

19:33 - Lekhal sort (2-0, 68e) Au milieu de terrain algérien, Lekhal cède sa place à Ounas.

19:29 - Slimani trop court (2-0, 67e) Hashem a sauvé l'Irak ! Superbe travail de Boulbina qui s'est servi de l'appel de Baouche pour centrer au second poteau. Slimani a finalement été devancé par le retour d'Hashem.

19:28 - Benzia proche du but ! (2-0, 64e) Quelle frappe de Yassine Benzia ! Le n°10 hérite du cuir devant la surface irakienne et enroule du pied droit. Son tir frôle l'écart de Talib qui était complètement battu.

19:26 - Boulbina en échec (2-0, 63e) Deuxième occasion franche pour Boulbina ! L'ailier se joue de son vis-à-vis avec plusieurs feintes de frappe. Il finit par déclenche un tir mais Talib se couche bien sur le ballon.

19:25 - Ça s'envole pour Baouche (2-0, 61e) Benzia joue en retrait pour Baouche sur le corner. Le latéral gauche tente sa chance de loin mais ça s'envole dans les airs.

19:22 - Boulbina contré (2-0, 61e) Repositionné sur le côté gauche, Boulbina provoque et se met sur son pied gauche. La frappe du n°7 est contrée en corner.