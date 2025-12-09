La théorie du sandwich au fromage sur la situation de Xabi Alonso au Real

Le coach espagnol est en danger et pourrait rapidement prendre la porte du Real.

Le Real Madrid est en situation de crise depuis plusieurs semaines et les crises de nerfs lâchées en fin de match lors des dernières rencontres de championnat prouvent qu'il y a un vrai problème (Mbappé, Carreras...). Certaines rumeurs évoquent un ultimatum de Xabi Alonso à Madrid. En cas de contre performance face à Manchester City ce mercredi en Ligue des champions, le technicien espagnol pourrait prendre la porte... Et l'information provient de plusieurs médias espagnols, The Athletic, Cadena Cope, Cadena SER, Diario AS et Marca.