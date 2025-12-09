La théorie du sandwich au fromage sur la situation de Xabi Alonso au Real
Le coach espagnol est en danger et pourrait rapidement prendre la porte du Real.
Le Real Madrid est en situation de crise depuis plusieurs semaines et les crises de nerfs lâchées en fin de match lors des dernières rencontres de championnat prouvent qu'il y a un vrai problème (Mbappé, Carreras...). Certaines rumeurs évoquent un ultimatum de Xabi Alonso à Madrid. En cas de contre performance face à Manchester City ce mercredi en Ligue des champions, le technicien espagnol pourrait prendre la porte... Et l'information provient de plusieurs médias espagnols, The Athletic, Cadena Cope, Cadena SER, Diario AS et Marca.
Pour illustrer la situation de l'ancien milieu de terrain, le coach de Villarreal, Marcelino, auteur pour le moment d'une excellente saison avec le sous marin jaune (3e avec un point de retard sur les Merengue) a livré une théorie dans l'émission 'El Larguero' ... Celle du sandwich au fromage. "Les entraîneurs connaissent la victoire dans la solitude, et la victoire… dans une solitude encore plus grande (...) Je dis toujours qu'un entraîneur est comme un sandwich. Nous sommes le jambon et le fromage au milieu. Au-dessus, il y a une couche de pain, qui représente ceux qui dirigent, ceux qui sont aux commandes. Et en dessous, il y a les joueurs. Ce sont eux les véritables protagonistes du jeu et ceux qui aident l'entraîneur à gagner des matchs. Mais lorsque le jambon et le fromage n'ont pas un contrôle absolu sur la couche inférieure, il y a un net manque."