Des pubs pendant les matchs de la Coupe du monde 2026, c'est désormais possible

La prochaine Coupe du monde aura droit à une petite révolution.

Révolution pour cette prochaine Coupe du monde, la FIFA a annoncé l'instauration de pauses d'hydratation de trois minutes à chaque milieu de mi-temps quelque soit la météo. Un choix assumé qui ouvre aussi la porte aux publicités entre les matchs à l'image des pauses publicitaires aux Etats-Unis en basket ou en NFL. Rien n'est encore officiel, mais cela ouvre la porte à certaines chaînes et pays...

"Des pauses d'hydratation de trois minutes seront mises en place à chaque match, et ce indépendamment de l'endroit où se déroule la rencontre, de la température ou de la présence d'un toit. Le début et la fin des pauses seront signalés par un coup de sifflet de l'arbitre lors de chacune des deux mi-temps", a expliqué Manolo Zubiria, directeur compétition pour la Coupe du monde 2026 à Washington. "Cette pause pourrait toutefois démarrer dès la 20e ou 21e minute de jeu si un joueur est blessé et que le jeu s'interrompt pendant plusieurs dizaines de secondes", a précisé Zubiria.