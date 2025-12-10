DIRECT. Real - City : Haaland renverse Madrid au Bernabéu... suivez le match

C'est parti au Santiago-Bernabéu ! Dans un choc cinq étoiles en Ligue des Champions, Manchester City mène face au Real Madrid (1-2). O'Reilly et Haaland ont répondu à Rodrygo. Diminué, Mbappé est remplaçant.

22:15 - Le Real Madrid effectue un changement (58e) Gonzalo Garcia regagne le banc. L'Espagnol cède sa place au Turc Arda Güler.

22:14 - Rodrygo manque le cadre (53e) Sur le côté droit, à l'angle de la surface de réparation, le Brésilien est rentré sur son pied gauche. Son enroulée passe au-dessus de la barre transversale.

22:13 - Courtois maintient le Real en vie (52e) Dans la surface de réparation, Cherki arme une frappe du plat du pied droit. Cette tentative est contrée, mais, sur sa ligne, le gardien du Real Madrid était vigilant et sur ses appuis. Il a pu se saisir du ballon.

22:11 - Bellingham rate une énorme opportunité (51e) Décalé sur le côté droit par Rodrygo, le milieu du Real Madrid, dans un angle fermé, a tenté de piquer le ballon devant Donnarumma. Le geste est manqué, et le ballon passe largement au-dessus du but. L'Anglais s'en veut !

22:09 - Manchester City conserve la possession (48e) Pour l'instant, le Real Madrid se montre plutôt prudent dans son approche défensive.

22:07 - Haaland reste au sol (47e) Le buteur de Manchester City a reçu une reprise de volée dans les parties intimes. Il se relève et va pouvoir poursuivre ce choc.

22:06 - C'est reparti ! (46e) Les Merengue lancent la seconde période de ce Real Madrid - Manchester City. La bande à Vinicius doit revenir dans la partie pour sauver la tête de Xabi Alonso.

21:57 - Mbappé ne devrait pas jouer du tout ! Juste avant la rencontre, Xabi Alonso s'est confié à Movistar+ : "Kylian n'est pas en mesure de jouer. On va voir s'il peut le faire un peu à la fin, mais il n'avait pas de bonnes sensations et vu qu'il ne peut pas jouer à 100 % il ne fallait pas prendre de risques démesurés."

21:48 - Manchester City vire en tête face au Real Madrid (1-2) Sous les sifflets du Santiago-Bernabéu, les acteurs rentrent aux vestiaires. Le Real Madrid est mené dans son antre (1-2). Dominateurs pendant une grande partie de la première période, les Merengue avaient su prendre l'avantage par l'intermédiaire de Rodrygo (1-0, 28e). Le Brésilien a parfaitement conclu une contre-attaque initiée par le tandem Carreras - Bellingham. Sur leur première tentative au but, les Citizens ont répondu. Au second poteau, sur un corner, Gvardiol a gagné son duel face à Bellingham. La tête, plutôt piquée, a été seulement repoussée timidement par Courtois. À bout portant, O’Reilly, bien placé, a juste eu besoin de pousser le ballon au fond des filets (1-1, 37e). Juste avant la pause, Haaland s'est fait justice sur pénalty après un plaquage de Rudiger dans la surface de réparation (1-2, 42e).

21:46 - QUEL EXPLOIT DE COURTOIS ! (45e+1) En contre-attaque, Haaland, trouvé au second poteau sur un centre, reprend le ballon en première intention. Sa frappe est repoussée par Courtois. Cherki a suivi, mais il bute, lui aussi, sur le portier du Real Madrid avec cette frappe à mi-hauteur ! C'est une double parade sensationnelle !

21:44 - BUUUUUUUUUUT DE MANCHESTER CITY ! (44e) Le buteur de Manchester City n'a pas tremblé sur ce pénalty. Le Norvégien a placé le ballon, au sol, sur le côté droit. Courtois a été pris à contrepied.

21:43 - PÉNALTY POUR MANCHESTER CITY ! (42e) Avec l'appui de la VAR, Turpin sanctionne le plaquage de Rudiger sur Haaland dans la surface de réparation. Le défenseur du Real Madrid écope, en prime, d'un avertissement.

21:41 - Manchester City insiste (41e) Doku, percutant, obtient un nouveau corner. Les Citizens, pendant cet arrêt de jeu, réclame un pénalty. À cinq mètres du but madrilène, il y a eu un accrochage entre Haaland et Rudiger. La VAR est en marche. Turpin va aller voir les images.

21:40 - O’Reilly a calmé l'ambiance (40e) Les tribunes du Santiago-Bernabéu sont bien calmes depuis l'égalisation du latéral de Manchester City.