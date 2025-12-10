Real - City : Alonso condamné, Mbappé incertain... chaîne, compos

Pour la 6e journée de phase de poules, en ce mercredi 10 décembre, le Real Madrid accueille, au Santiago-Bernabéu, Manchester City dans un choc sous haute tension.

Dans la capitale espagnole, la peur s'est emparée de la ville. Bien calé dans le peloton de tête en Ligue des Champions (5e, 12 points), le Real Madrid connaît, malgré tout, de grosses secousses en interne. La presse sportive fait notamment écho que Xabi Alonso a été lâché par son vestiaire. Ce Real Madrid - Manchester City serait d'ailleurs un match couperet pour l'ex-milieu de terrain de Liverpool. En cas de défaite ou de match nul, il devrait être limogé seulement quelques mois après son retour chez les Merengue. D'autres affirment même qu'il serait viré peu importe le résultat.

Face aux médias, le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni est revenu sur ce lourd contexte à l'aube de ce choc et a pris la défense de son manager : "Contre Vigo (défaite 2-0 en Liga, NDLR), je pense que le plan de match était le bon, et c'est nous, les joueurs, qui n'avons pas été à la hauteur. Si on ne gagne pas, c'est forcément qu'il y a un problème sur le terrain, au niveau de l'intensité, des erreurs techniques. Tout cela n'est pas la faute de l'entraîneur. Maintenant, nous allons faire face à une excellente équipe (Manchester City), très à l'aise avec le ballon. Il faudra être très compacts et rapides pour se créer des occasions. Ce sera un beau match à regarder et je suis sûr qu'on va l'apprécier." Dans cette parenthèse noire, les Merengue ont une angoisse de plus. Touchée à un genou, la star française Kylian Mbappé ne s'est pas entraînée avant ce Real Madrid - Manchester City.

En conférence de presse, le manager de Manchester City Pep Guardiola a volé au secours de Xabi Alonso : "Je compatis, car nous avons été ensemble pendant deux ans (au FC Bayern, NDLR) et c'était incroyable. Nous avons beaucoup de choses en commun, nos familles aussi. Barcelone et le Real Madrid sont les clubs les plus difficiles pour un entraîneur, ceux où la pression et l'environnement sont les plus pesants. Xabi Alonso est capable d'inverser la tendance. Gérer le Real Madrid est le travail le plus difficile du football. Si j'avais fait comme la saison dernière en tant qu'entraîneur du Real Madrid, j'aurais été limogé en six mois."

Dans le cadre de cette 6e journée de championnat, la Ligue des Champions offre un choc monumental : Real Madrid - Manchester City. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Real Madrid - Manchester City. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Foot.

La composition probable des Merengue pour ce Real Madrid - Manchester City : Courtois - Carreras, Rudiger, Asencio, Valverde - Bellingham, Tchouaméni, Guler - Vinicius Junior, Mbappé, Diaz.

La composition probable des Skyblues pour ce Real Madrid - Manchester City : Donnarumma - O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes - Foden, Nico, Reijnders - Doku, Haaland, Silva.