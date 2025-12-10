Bilbao - PSG : "Regagner la Ligue des champions"... Avant Bilbao, Luis Enrique envoie un message fort à l'Europe

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain se déplace en Espagne pour affronter l'Athletic Bilbao en Ligue des champions. Un déplacement périlleux à San Mamés pour le PSG alors que Luis Enrique n'a pas caché ses ambitions face aux médias.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'Athletic Bilbao et son ambiance bouillante à San Mamés pour un match de la sixième journée de la Ligue des champions. Une affiche de prestige alors que le PSG n'a connu qu'un seul revers en cinq match (1-2 face au Bayern Munich). Présent face aux médias ce mardi, Luis Enrique n'a pas caché ses ambitions européennes cette saison. Champion l'an dernier avec le club de la capitale, le technicien espagnol s'attend à devoir adapter son plan de jeu : " Il faut poser cette question aux adversaires, pas à moi. Cette année, les adversaires sont encore plus motivés. C'est normal, tu es le champion d'Europe. C'est une motivation en plus. Il faut accepter la difficulté, ce sera très difficile, il y aura un rythme très physique. Ils jouent très bien. Ils savent comment défendre, comment attaquer. Il faudra être prêt".

L'ancien entraîneur du FC Barcelone retrouve une enceinte qu'il a déjà fréquenté. Il en a profité pour cibler les caractéristiques du jeu de l'Athletic Bilbao malgré les absences d'Aymeric Laporte et d'Aitor Paredes côté basque : " Ce que représente l'Athletic, c'est très différent, j'aime ce club, j'aime cette personnalité. Ils jouent la Ligue des champions, ça représente beaucoup. J'ai joué dans le vieux San Mamés. C'est un vrai plaisir d'être ici. Et c'est aussi un honneur de pouvoir jouer contre Ernesto Valverde demain. Il y a des blessés (Laporte, Paredes), mais il y a beaucoup de joueurs jeunes. Ce sera difficile, compliqué, nous allons devoir avoir une bonne version de nous-mêmes. L'Athletic va faire une pression haute, que ce soit au début ou au cours du match. C'est une équipe qui sait parfaitement comment elle joue. Nous, nous allons continuer sur notre ligne. L'Athletic a besoin de points, nous aussi. Si on pense que ça va être facile, regardez demain à 21 heures", avant d'avertir ses joueurs et d'envoyer un message clair aux concurrents européens : "La victoire n'est pas gagnée d'avance. Notre objectif est de regagner la Ligue des champions et ça passe par une victoire demain à San Mamés".

Un groupe décimé

Pour ce déplacement à Bilbao, cinq joueurs parisiens manquent à l'appel dans le groupe : Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo, blessés, Ousmane Dembélé, malade, et Lucas Hernandez, suspendu. Si Matvey Safonov va occuper les cages parisiennes, le poste de latéral gauche reste incertain. De retour de blessure, Nuno Mendes est dans le groupe mais une titularisation reste en suspens comme l'a confirmé Luis Enrique en conférence de presse : " Il manque encore une session d'entraînement. Tous les joueurs de la liste (des convoqués) sont disponibles. On va faire comme d'habitude, on cherche des solutions dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste : Mayulu, Warren (Zaïre-Emery), Pacho. Si l'équipe a besoin, il y a beaucoup de joueurs". De retour après avoir contracté une blessure au quadriceps, Désiré Doué pourrait disputer quelques minutes : " Il est de retour, c'est important pour nous. Nous avons la tranquillité pour gérer son temps de jeu. J'espère demain. Nous déterminerons quel est son temps de jeu", a souligné le Catalan.

"Nous sommes comme Astérix, mais nous n'avons pas la potion magique"

28e du classement de la Ligue des champions, l'Athletic Bilbao n'a pas d'autres choix que de remporter au moins un point ce mercredi soir pour espérer rester dans la course au barrage. Néanmoins, la tâche reste ardue comme l'a témoigné avec ironie Ernesto Valverde, entraîneur du club basque : " Nous sommes comme Astérix, mais nous n'avons pas la potion magique ! Nous sommes une équipe avec des joueurs d'ici. Nous avons cette identification forte avec les joueurs. Cela fait partie de notre ADN. C'est un miracle mais on va continuer à combattre. C'est un match clé pour nous, nous avons très peu de points, nous avons besoin de ces points. Ce sera match dur, beau, intéressant. Il faudra être à la hauteur. C'est un match vital. Si nous le remportons, ce sera un pas important. Même chose en cas de défaite. Les favoris, ce sont eux, mais nous sommes l'Athletic Club, tout est possible".

Quelles sont les compositions probables de Bilbao - PSG ?

Bilbao : Unai Simon (G) - Areso, Vivian, Berchiche, Boiro - Jauregizar, Ruiz de Galarreta - Berenguer, Sancet, Nico Williams - Guruzeta.

Unai Simon (G) - Areso, Vivian, Berchiche, Boiro - Jauregizar, Ruiz de Galarreta - Berenguer, Sancet, Nico Williams - Guruzeta. PSG : Safonov (G) - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - J.Neves, Vitinha, F.Ruiz - Barcola, Mayulu (ou Ndjantou), Kvaratskhelia.

