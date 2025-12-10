DIRECT. Bilbao - PSG : face à des Basques survoltés, les Parisiens souffrent et perdent Marquinhos, suivez le match

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain se déplace en Espagne pour affronter l'Athletic Bilbao en Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

22:18 - Mayulu ne trouve personne (0-0, 61e) À l'entrée droite de la surface, "Kvara" centre de l'extérieur. Mayulu prend le dessus sur Vivian mais sa tête termine dans les gants d'Unai Simon.

22:17 - Doué se prépare (0-0, 60e) Désiré Doué va faire son retour à la compétition !

22:15 - Frappe soudaine (0-0, 57e) À trente mètres des cages adverses, Khvicha Kvaratskhelia se met dans le sens du but et repique vers le centre en frappant fort du pied droit. Ça passe à quelques centimètres du poteau gauche d'Unai Simon.

22:13 - Bilbao à l'agonie (0-0, 56e) Depuis le retour des vestiaires, les Basques n'arrivent plus à sortir de leur moitié de terrain. Fabian Ruiz fait des misères avec un jeu sans ballon et plusieurs appels. Une nouvelle fois, le gaucher est trouvé dans la surface mais il est encore contré.

22:12 - Ruiz contré (0-0, 55e) Après une passe forte de Pacho, Barcola talonne pour Fabian Ruiz qui pénètre dans la surface. Le milieu centre mais Vivian se place sur la trajectoire et dévie en corner.

22:11 - Nouvel arrêt ! (0-0, 53e) Corner obtenu par les Parisiens et Warren Zaïre-Emery hérite du cuir au deuxième poteau. Le milieu contrôle et frappe croisé du pied droit à ras-de-terre mais Unai Simon se couche vite sur le ballon.

22:09 - Les Parisiens poussent (0-0, 51e) Dans ce début de seconde période, les Parisiens passent la vitesse supérieure.

22:07 - Occasion en or ! (0-0, 49e) Deuxième occasion franche pour Senny Mayulu ! Les Parisiens renversent le jeu sur la droite et Kvaratskhelia centre dans la surface. Mayulu reprend de volée mais Unai Simon détourne sur sa ligne.

22:04 - Des Parisiens à l'échauffement (0-0, 47e) Doué, Ndjantou, Lee et Ramos sont partis à l'échauffement pour le PSG.

22:03 - Ça repart ! (0-0, 46e) Les Basques donnent la deuxième période de Bilbao - PSG !

22:02 - Zabarnyi entre en jeu Avant le début de la seconde mi-temps, Zabarnyi remplace Marquinhos !

22:01 - Le PSG perd Marquinhos ! Les joueurs du PSG sont de retour sur la pelouse de San Mamés sans Marquinhos !

21:48 - Mi-temps (0-0) C'est la pause à San Mamés où le Paris Saint-Germain est tenu en échec par l'Athletic Bilbao ! Les Parisiens souffrent face aux Espagnols qui jouent les coups à fond !

21:47 - Zabarnyi à l'échauffement (0-0, 45+1e) Dans ce temps additionnel d'1 minute, Zabarnyi est parti à l'échauffement.

21:46 - Simon sauve les siens ! (0-0, 45e) Parade exceptionnelle d'Unai Simon ! Après une percée, Nuno Mendes renverse le jeu pour Warren Zaïre-Emery qui centre à ras-de-terre. Senny Mayulu passe devant son vis-à-vis mais sa reprise du pied gauche est déviée sur sa ligne par le portier espagnol.

21:45 - Faute intelligente (0-0, 44e) Dans le rond central, Ruiz de Galarreta commet la 10e faute de l'Athletic Bilbao dans ce premier acte en arrêtant une contre-attaque.

21:44 - Incompréhension parisienne (0-0, 43e) Barcola trouve João Neves dans le sens du jeu. Le Portugais recherche Kvaratskhelia dans la profondeur mais le Géorgien attendait le ballon dans les pieds. Unai Simon récupère le cuir.

21:43 - Sancet se loupe (0-0, 42e) Nico Williams adresse un ballon piqué pour Sancet dans la surface. Le milieu reprend en première intention mais il est trop loin du cuir pour mettre de la puissance dans sa reprise.

21:41 - Jusqu'au bout ! (0-0, 41e) Senny Mayulu prend la profondeur après un appel contre appel. Servi, il est pressé par deux adversaires dans la surface. Sa frappe puissante n'est pas cadrée.

21:39 - Ça ne fonctionne pas (0-0, 39e) Superbe mouvement collectif parisien et Kvaratskhelia trouve Barcola dans la profondeur. L'international français fait une roulette avec la semelle mais Ruiz de Galarreta n'a pas mangé à la feinte.

21:38 - Ruiz ne cadre pas ! (0-0, 37e) Paris fait du Paris ! Après avoir aspiré le bloc adverse, João Neves sert Barcola en profondeur qui enrhume Araso avec son contrôle. L'ailier centre pour Fabian Ruiz qui la joue en solitaire et frappe du pied gauche alors que Kvaratskhelia était idéalement placé à l'entrée de la surface. Le tir passe au-dessus.

21:36 - Pas de carton ! (0-0, 35e) Sur ce contact rugueux, aucun carton n'est sorti par l'arbitre allemand.

21:35 - Intervention rugueuse ! (0-0, 34e) Daniel Siebert attend avant de prendre sa décision ! Après un contrôle trop long, Sancet pousse le ballon et commet une semelle sur le tibia gauche de Marquinhos.

21:33 - Vivian applaudi (0-0, 33e) À chaque intervention défensive ou ballon touché, les joueurs de Bilbao sont applaudis, à l'image d'une interception de Vivian devant Nuno Mendes.