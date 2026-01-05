Le père de Haaland a marqué l'histoire du football, mais à cause d'un évènement dramatique

La star de Manchester City suit les traces de son père, qui a également évolué dans le club anglais.

Erling Haaland est l'une des plus grandes stars du football actuel. Joueur de Manchester City, il compile les buts depuis des années comme Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore Robert Lewandowski. Le Norvégien sera l'un des joueurs à suivre lors de la prochaine Coupe du monde, d'autant plus que le sérial buteur fera face à l'équipe de France dans le groupe I de ce Mondial 2026.

Le numéro 9 de City est un pur produit du monde du foot, puisque son père, Alf-Inge Haaland, était également un joueur professionnel. Evoluant au Bryne FK (Norvège) dans un premier temps, il a décidé de s'envoler pour l'Angleterre, où il a joué pour trois clubs en neuf ans au sein de Nottingham Forest, Leeds et surtout Manchester City, comme son fils désormais.

Sur le terrain, Alf-Inge Haaland était un bon joueur, capable d'évoluer au poste de milieu défensif et de latéral droit, mais sans être exceptionnel. Il marquera toutefois les esprits en Angleterre, contre sa volonté, après un terrible tacle qu'il a reçu en 2001...

Le 21 avril 2001, Manchester City se déplace sur la pelouse du voisin et rival, Manchester United. Si les deux équipes se quittent sur un score nul de 1-1, une scène marquera les esprits des spectateurs et joueurs sur la pelouse : le tacle au niveau du genou droit de Roy Kean sur Haaland.

Les deux hommes avaient un contentieux de plusieurs années et l'Irlandais a réalisé délibérément ce geste. La raison ? En septembre 1997, le père d'Erling Haaland, alors sous les couleurs de Leeds, avait provoqué une rupture des ligaments croisés à Keane sur une intervention défensive. Le Norvégien avait accusé Roy Keane de simuler pour obtenir un penalty, se précipitant sur lui pour lui ordonner de se relever.

"J'avais attendu assez longtemps. Je l'ai frappé fort. La balle était là (je pense). Prends ça, sal***. Et ne reste plus jamais au-dessus de moi à ricaner à propos de fausses blessures. Même dans le vestiaire après, je n'avais aucun remords. Mon attitude était, va te faire f*****. Il a obtenu sa juste récompense. Œil pour œil", avait écrit l'Irlandais dans sa biographie au sujet de ce très vilain geste vengeur. Il sera sanctionné de cinq matchs de suspension (il en avait déjà pris 3 après son rouge) et d'une amende de 150 000 £.