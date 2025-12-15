Un énorme record de LeBron James prend fin après 18 ans au sommet

Serait-ce le début de la fin ? Le "King" a perdu le plus vieux record de l'histoire de la NBA.

LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers, a entamé sa 23e saison en NBA. Agé de 40 ans (et même 41 ans le 30 décembre prochain), il dispute peut être sa toute dernière saison au plus haut niveau, même si rien n'est encore certain. Son statut de free agent (joueur libre) à la fin de la saison, alimente toutefois les rumeurs.

Cette saison 2025-2026 est pour le moment délicate pour le "King". La superstar et même légende du sport n'a pas pu commencer ce nouvel exercice en même temps que ses coéquipiers en raison d'une blessure lombaire, sciatique du côté droit, qui l'a éloigné des terrains pendant 4 semaines.

Et depuis qu'il a repris le chemin des parquets NBA aux quatre coins des Etats-Unis, LeBron James a légèrement perdu de sa superbe avec une moyenne de 16,1 points, 4,7 rebonds et 7,6 passes en 33 minutes (stats arrêtées au 8 décembre - NDLR). Il était à 25,7 points en 2023-2024 et 24,4 en 2024-2025. Pour ne rien arranger, le champion olympique de Paris 2024 a également perdu un record qu'il détenait depuis 18 ans...

Depuis le 5 janvier 2007, LeBron James, quadruple MVP, a toujours été au dessus des 10 points en match lorsqu'il était présent sur le parquet. Malheureusement pour la légende, dans la nuit du 5 décembre, ce record de longévité a pris fin face au Toronto Raptors, malgré la victoire de la franchise de Los Angeles 123-120, avec seulement 8 petits points de LeBron James. Peu importe pour lui car il a offert le panier de la victoire à Rui Hachimura.

"La seule chose qui compte, que l'on gagne, que l'on perde ou que l'on fasse match nul : faire le bon choix", a lancé le joueur américain après la perte de ce record. LeBron James fait donc fi de ce record totalement fou, le plus long de l'histoire de la NBA, avec 1297 matchs consécutifs au dessus des 10 points. Un record est d'autant plus fou que Michael Jordan est à la seconde place mais à des années lumières, avec "seulement" 866 matchs consécutifs à plus de 10 points, tandis que le joueur en activité le plus proche est Kevin Durant avec... 267 matchs.