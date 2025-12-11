DIRECT. Maroc - Syrie : suivez le match
Le Maroc vise le dernier carré de la Coupe arabe ce jeudi 11 novembre face aux Syriens.
15:33 - La Syrie entreprenante
Et déjà un corner dans cette entame de match avec un joli débordement sur le côté gauche qui oblige la défense marocaine et Bouftini de dégager en corner.
15:30 - C'est parti pour Maroc - Syrie !
Coup d'envoi de la rencontre ici au Qatar entre le Maroc et la Syrie. L'objectif est simple, une place dans le dernier carré de la Coupe arabe.
15:25 - Les deux équipes sur la pelouse
Le Maroc et la Syrie pénètrent sur la pelouse pour ce quart de finale de la Coupe arabe. Place désormais aux hymnes avant le coup d'envoi de la rencontre prévu à 15h30.
15:17 - La compo de la Syrie
Et voici la composition des Syriens pour ce quart de finale de la Coupe arabe face au Maroc. Hadaya - Al Mohamad, Faqa - Hanan, Kourdoghli - Amin, Abraham, Al Mawas - Al Aswad, Al Salkhadi, Yakoub.
15:10 - La compo du Maroc
Voici la composition marocaine pour le quart de finale de la Coupe arabe Maroc - Syrie. Benabid - Bouftini, Boulacsout, Saadane, El Moussaoui - Hrimat, El Karti, Berkaoui - Tissoudali, Zahzouh, Tannane.
???? تشكيلة منتخبنا الوطني أمام سوريا— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2025
???????????????????????????????? ???????? for the match against Syria#DimaMaghrib ???????? pic.twitter.com/oVtZQtjraD
15:00 - "Pas facile" selon le sélectionneur du Maroc
"Ça ne sera pas facile face à l'équipe syrienne. Nous allons tout faire pour gagner afin de nous qualifier en demi-finale. Nous sommes conscients de ce qui nous attend (...) Je suis confiant en la capacité de mes joueurs d'être au rendez-vous, de compenser nos absences et de réaliser un grand match qui nous qualifiera au prochain tour" a expliqué le sélectionneur marocain Tarik Sektioui avant ce Maroc - Syrie.
14:50 - L'historique
Il n'y a eu que très peu de matchs entre les deux sélections. Il y a trois matchs, trois victoires. En 1963 aux Jeux Méditerranéens (1–0), en 1977 lors d’un amical à Damas (0–2), puis en 1981 à Casablanca (3–0).