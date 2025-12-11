DIRECT. Maroc - Syrie : suivez le match

Florian Gregoire

DIRECT. Maroc - Syrie : suivez le match Le Maroc vise le dernier carré de la Coupe arabe ce jeudi 11 novembre face aux Syriens.

Score Maroc
Maroc
0 : 0
Score Syrie
Syrie
En direct

15:33 - La Syrie entreprenante

Et déjà un corner dans cette entame de match avec un joli débordement sur le côté gauche qui oblige la défense marocaine et Bouftini de dégager en corner.

15:30 - C'est parti pour Maroc - Syrie !

Coup d'envoi de la rencontre ici au Qatar entre le Maroc et la Syrie. L'objectif est simple, une place dans le dernier carré de la Coupe arabe.

15:25 - Les deux équipes sur la pelouse

Le Maroc et la Syrie pénètrent sur la pelouse pour ce quart de finale de la Coupe arabe. Place désormais aux hymnes avant le coup d'envoi de la rencontre prévu à 15h30.

15:17 - La compo de la Syrie

Et voici la composition des Syriens pour ce quart de finale de la Coupe arabe face au Maroc. Hadaya - Al Mohamad, Faqa - Hanan, Kourdoghli - Amin, Abraham, Al Mawas - Al Aswad, Al Salkhadi, Yakoub.

15:10 - La compo du Maroc

Voici la composition marocaine pour le quart de finale de la Coupe arabe Maroc - Syrie. Benabid - Bouftini, Boulacsout, Saadane, El Moussaoui - Hrimat, El Karti, Berkaoui - Tissoudali, Zahzouh, Tannane.

15:00 - "Pas facile" selon le sélectionneur du Maroc

"Ça ne sera pas facile face à l'équipe syrienne. Nous allons tout faire pour gagner afin de nous qualifier en demi-finale. Nous sommes conscients de ce qui nous attend (...) Je suis confiant en la capacité de mes joueurs d'être au rendez-vous, de compenser nos absences et de réaliser un grand match qui nous qualifiera au prochain tour" a expliqué le sélectionneur marocain Tarik Sektioui avant ce Maroc - Syrie.

14:50 - L'historique

Il n'y a eu que très peu de matchs entre les deux sélections. Il y a trois matchs, trois victoires. En 1963 aux Jeux Méditerranéens (1–0), en 1977 lors d’un amical à Damas (0–2), puis en 1981 à Casablanca (3–0).

14:40 - Bonjours à tous

Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité le quart de finale de la Coupe arabe entre le Maroc et la Syrie. Le coup d'envoi est prévu à 15h30 !