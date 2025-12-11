Maroc - Syrie : heure et chaîne TV du quart de finale de la Coupe arabe

Les Lions de l'Atlas disputent le quart de finale de la Coupe arabe ce jeudi 11 décembre.

La Coupe arabe est sur la fin et c'est désormais l'heure des quarts de finale à une dizaine de jours du début de la Coupe d'Afrique des nations. Le Maroc affronte la Syrie ce jeudi 11 décembre pour une place dans le dernier carré. Pour le moment les Marocains sont invaincus après la phase de poules avec deux victoires contre l'Arabie saoudite et les Comores et un nul face à Oman (0-0). La Syrie n'a pas perdu non plus depuis le début de la compétition et a terminé 2e du groupe A avec 5 points, juste derrière la Palestine. Le vainqueur de ce Maroc - Syrie affrontera en demi-finales l'Algérie ou les Émirats arabes unis, qui s'opposent vendredi à 18h30. "Ça ne sera pas facile face à l'équipe syrienne. Nous allons tout faire pour gagner afin de nous qualifier en demi-finale. Nous sommes conscients de ce qui nous attend (...) Je suis confiant en la capacité de mes joueurs d'être au rendez-vous, de compenser nos absences et de réaliser un grand match qui nous qualifiera au prochain tour" a expliqué le sélectionneur marocain Tarik Sektioui.

Heure et chaîne TV

Le quart de finale de la Coupe arabe sera à suivre à partir de 15h30 sur les antennes de beIN sports Max 4.