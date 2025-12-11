Coupe arabe : le tableau de la phase finale
Découvrez le tableau de la phase finale de la Coupe arabe.
Nous connaissons désormais le tableau final de la Coupe arabe qui se dispute jusqu'au jeudi 18 décembre, date de la finale. Les demi-finales se tiendront le lundi 15 décembre à 15h30 et 18h30. Le Maroc, la Syrie, la Palestine, la Jordanie, l'Irak, l'Algérie, les Emirats arabes unis et l'Arabie Saoudite constituent cette phase finale de la compétition à quelques jours du début de la CAN au Maroc.
Le tableau final
- Quarts de finale
- Maroc - Syrie : jeudi 11 décembre à 15h30
- Palestine - Arabie saoudite : jeudi 11 décembre à 18h30
- Jordanie - Irak : vendredi 12 décembre à 15h30
- Algérie - Émirats arabes unis : vendredi 12 décembre à 18h30
- Demi-finales
- Maroc ou Syrie - Algérie ou Émirats Arabes unis : lundi 15 décembre 15h30
- Palestine ou Arabie saoudite - Jordanie ou Irak : lundi 15 décembre 18h30
- Match pour la 3e place
- Perdant A - Perdant B : jeudi 18 décembre 12h
- Finale
- Vainqueur A - Vainqueur B : jeudi 18 décembre 17h