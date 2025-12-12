Algérie - Emirats arabes unis : la sentinelle inattendue qui change tout, heure et chaîne TV

Après un parcours impressionnant au premier tour de la Coupe Arabe, l'équipe d'Algérie entame la phase finale ce vendredi en défiant les Emirats Arabes Unis en quart de finale.

C'est un quart de finale à la fois excitant et piégeux qui se présente à l'équipe d'Algérie A' ce vendredi face aux Émirats arabes. Tenants du titre, les Verts poursuivent leur quête d'un deuxième sacre consécutif en Coupe arabe, portée par une montée en puissance progressive lors du premier tour. Après un nul poussif contre le Soudan (0-0), les hommes de Madjid Bougherra ont rectifié le tir en corrigeant le Bahreïn (5-1) puis en maîtrisant l'Irak (2-0), s'offrant la première place du groupe D avec sept points. Ce quart de finale, présenté comme un passage obligatoire avant une éventuelle demi-finale explosive face au Maroc, promet déjà une atmosphère électrique dans l'antre singulière de l'Al Bayt Stadium.

Benzia, le chef d'orchestre

En face, la sélection des Émirats arabes unis, composée pour moitié de joueurs naturalisés et peu représentative du véritable vivier du football local, se présente avec un bilan nettement plus modeste. Deuxième du groupe C avec quatre points, derrière une impressionnante Jordanie, elle n'a toutefois rien d'un adversaire à prendre à la légère. C'est précisément le message martelé par Madjid Bougherra en conférence de presse : " Il faut faire attention à ne pas sous-estimer les Émirats. On a d'ailleurs respecté toutes les équipes ", a-t-il prévenu, rappelant que " chaque match est une finale ". Pour le coach algérien, la clé sera de maintenir le niveau d'intensité observé lors des deux dernières rencontres, dans un quart qu'il annonce " très intensif ".

Conscient du peu de temps dont dispose une sélection A' avant une grande compétition, Bougherra a insisté sur le travail effectué en interne : " J'ai l'habitude de construire des équipes avec peu de temps, difficile de trouver de la cohésion après un seul match mais on y arrive petit à petit ", a-t-il expliqué. La progression affichée par les Fennecs est pour lui la meilleure preuve que son groupe assimile rapidement les principes de jeu. Il a également souligné l'importance du choix des profils, notamment au milieu : " Je savais que Benzia, qui joue maintenant en 6 en Arabie Saoudite, c'était le bon joueur à prendre dans le cœur du jeu. Après il y a l'amour du pays qui fait le reste. "

Ne pas penser à la liste de la CAN

Interrogé au sujet de la CAN 2025 et de l'équipe A dirigée par Vladimir Petkovic, Bougherra n'a pas laissé la porte à la distraction : " Petkovic va donner la liste samedi… si certains joueurs seront convoqués ça sera bien, sinon il reste la Coupe du monde. Nous, on est concentrés sur la Coupe arabe. " Une manière claire de rappeler que l'objectif immédiat prime et que la perspective d'une promotion chez les A ne doit pas éclipser le défi du jour. Concernant Mohamed Amine Tougaï, le sélectionneur s'est montré rassurant : " Tougaï n'est plus blessé depuis deux mois, il n'a plus de douleurs, c'est une bonne nouvelle pour nous… "

Les Verts devraient se présenter avec un onze soigneusement structuré par secteur de jeu. Dans les buts, Farid Chaal, rassurant depuis le début du tournoi, est attendu pour poursuivre sa montée en puissance. En défense, le quatuor Atal – Helaimia – Tougaï – Abada devrait être reconduit, avec un Tougaï à 100% de ses capacités. Au milieu, l'Algérie pourra s'appuyer sur un trio complémentaire, Victor Lekhal dans un rôle de sentinelle, Yassine Benzia en sentinelle et organisateur reculé et Zakaria Draoui pour l'équilibre et la percussion. Enfin, le secteur offensif devrait être animé par Adel Boulbina et Redouane Berkane sur les côtés, autour du capitaine et maître à jouer Yacine Brahimi.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Ce dernier quart de finale de la Coupe Arabe FIFA entre l'Algérie et les Emirats Arabes Unis aura lieu ce vendredi à 18h30 au stade d'Al Bayt à Doha.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie - EAU ?

Cette rencontre sera diffusée sur Bein Sports Max 4 ainsi que la chaîne algérienne ENTV

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

La compo probable de l'Algérie : Chaal, Atal, Helaimia, Tougai, Achraf Abada - Lakhal, Benzia, Draoui - Boulbina, Berkane, Brahimi

La compo probable des Emirats Arabes Unis : Al Meqebaali - Barbosa, Pimenta Lopes, Ivkovic, Amaral - Rashid, Gimenez, Al Ghassani, Bruno, Salah - Ciao Lucas

Les différentes côtes

L'équipe Algérienne partira légèrement favorite de ce dernier quart de finale face aux Emirats Arabes Unis

Betclic : Algérie 1,84 / Nul 3,15 / EAU 3,68.

Winamax : Algérie 1,84 / Nul 3,05 / EAU 3,65.

NetBet : Algérie 1,78 / Nul 2,90 / EAU 3,50.

Parions Sports : Algérie 1,84 / Nul 3,15 / EAU 3,85.