DIRECT. Glasgow - Toulouse : Dupont décisif d'entrée,suivez le match

Après sa victoire face aux Sharks (56-19) lors de la première journée de la Champions Cup, le Stade Toulousain se déplace en Ecosse pour affronter Glasgow. Un vrai test pour les coéquipiers d'Antoine Dupont sur un terrain synthétique

En direct

21:07 - 7' - DUPONT OUVRE LA VOIE (0-7) Après une belle percée de Thibaud Flament dans l'intervalle, il trouve du soutien de la part d'Antoine Dupont sur le côté gauche, qui s'en va aplatir le premier essai. Ramos transforme l'essai

21:06 - 6' - Jelonch touché Touché au visage sur un plaquage, Antonhy reste au sol quelques minutes alors que le Stade Toulousain presse les Warriors dans les 22 mètres

21:03 - Beaucoup de jeux au pied Avec les conditions climatiques difficiles, les deux équipes tentent beaucoup le jeu au pied dans ce début de rencontre.

21:01 - C'est parti ! Coup d'envoi de ce Glasgow - Toulouse donné.

20:59 - Entrée des joueurs ! Les 30 acteurs de la partie font leur entrée sur la pelouse sous une pluie torride et de grosses rafales de vent (à plus de 70km/h)

20:49 - L'arbitre de la rencontre Ce match Glasgow - Toulouse sera arbitré par Mr. Matthew Carley qui a dirigé Edimbourg - Toulon la semaine passée

20:45 - Prolonger la belle série Début le 10 décembre 2010, le Stade Toulousain reste sur très belle série de 4 victoires de suite face à Glasgow. Prolonger cette série ne sera pas une tâche aisée pour les Toulousains ce soir

20:38 - Les Warriors, un début de saison convaincant Avec 4 victoires en 6 matches de l'Union Rugby Championship, les Warriors occupent la cinquième place du classement. En Champions Cup, les Ecossais se sont imposés lors de la première journée à Sale (26-21)

20:31 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Glasgow - Toulouse ? Cette rencontre de la deuxième journée de la Champions Cup 2025/2026 sera diffusée sur Bein Sports 1. Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

20:21 - Ugo Mola juge le synthétique Ce match entre Glasgow et Toulouse sur la pelouse synthétique de Scotstoun Stadium. Le manager du Stade Toulousain, Ugo Mola a donné son avis hier en conférence de presse sur ces conditions de jeu un peu particulières "Le synthétique, c'est souvent un terrain à accidents. Parce qu'il y a notamment beaucoup de turnovers. Glasgow aura forcément un petit temps d'avance par rapport à ces conditions-là. On a essayé de se mettre en situation dans la semaine, mais on s'est entraînés tous les jours sous une température de 18 degrés et un grand ciel bleu.."

20:14 - La compo des Warriors Glasgow aligne une armada d'internationaux avec Hastings, les frères Fagerson, Darge, McDowall ou encore Tuipulotu. Le XV des Warriors est comme suit : 15. McKay ; 14. Steyn (cap.), 13. McDowall, 12. Tuipulotu, 11. Smith ; 10. Hastings, 9. Dobie ; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. M. Fagerson ; 5. Cummings, 4. Williamson ; 3. Z. Fagerson, 2. Hiddleston, 1. McBeth.

20:07 - Le Stade Toulousain presque au complet Hormis l'absence de l'ailier Argentin Juan Cruz Mallia (ligaments croisés), le Stade Toulousain est presque au complet pour ce déplacement à Glasgow avec Antoine Dupont titulaire au poste de demi de mêlée. Le quinze toulousain concocté par Ugo Mola est comme suit : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Costes, 12. Gourgues, 11. Kinghorn ; 10. R. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Banos, 8. Jelonch, 6. Willis ; 5. Flament, 4. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Ainu'u.