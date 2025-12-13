Glasgow - Toulouse : le Stade Toulousain sur un terrain piégeux

Après sa victoire face aux Sharks (56-19) lors de la première journée de la Champions Cup, le Stade Toulousain se déplace en Ecosse pour affronter Glasgow. Un vrai test pour les coéquipiers d'Antoine Dupont sur un terrain synthétique

Une semaine après leur éclatante démonstration offensive face aux Sharks, les champions de France entrent dans un tout autre registre en se rendant à Glasgow, où les Warriors représentent " l'épouvantail de la poule ", selon Ugo Mola. Le manager toulousain, admiratif mais lucide, rappelle que la province écossaise " cumule plus de 480 sélections ", qu'elle a remporté l'URC il y a deux ans et qu'elle progresse continuellement sur la scène européenne. Une montée en puissance qui donne le ton d'un déplacement aussi exigeant qu'instructif pour un Stade Toulousain désireux de confirmer son envol européen.

Dupont enfin titulaire

Dans cette perspective, les Rouge et Noir peuvent compter sur des retours de poids. Romain Ntamack, forfait la semaine dernière pour raisons médicales, retrouve naturellement son poste à l'ouverture, tandis que Jack Willis réintègre la troisième-ligne après sa blessure aux côtes. Surtout, Antoine Dupont, remis en jambes depuis deux semaines, sera titularisé pour la première fois depuis son retour à la compétition. Un signe fort envoyé par le staff, décidé à aligner sa meilleure animation possible pour maîtriser le rythme d'une équipe écossaise réputée pour sa mobilité et sa précision.

Ce choc au Scotstoun Stadium, programmé ce samedi à 21 heures, s'annonce d'autant plus piégeux qu'il se disputera sur terrain synthétique, une surface que Mola n'a cessé de présenter comme un " terrain à accidents ". Le manager insiste : " Glasgow aura forcément un petit temps d'avance ", rappelant que son équipe a dû se préparer sous un soleil inhabituel et 18 degrés toute la semaine, loin des conditions hivernales annoncées en Écosse. Ce décalage ajoute une couche d'incertitude à une rencontre diffusée sur beIN Sports 1 et commentée en direct sur le site du Figaro.

Glasgow, l'autre favori

Au-delà des éléments extérieurs, Mola a longuement souligné la qualité intrinsèque des Warriors, portés par une troisième-ligne " ultra mobile " avec Darge et Fagerson, une charnière cohérente (Horne–Hastings) et l'un des meilleurs centres du monde, Sione Tuipulotu. Les Écossais disposent également du plus haut temps de jeu effectif des trois grands championnats européens, preuve d'un rugby rapide, exigeant et souvent étouffant pour l'adversaire. Autant de paramètres qui ont poussé le staff toulousain à intensifier sa préparation, conscient de la nécessité de répondre physiquement et collectivement.

Enfin, la composition des deux équipes confirme l'ampleur du défi. Toulouse se présente avec son ossature internationale. Marchand capitaine, Jelonch, Flament, Ramos, Capuozzo autour d'un Dupont enfin titulaire. En face, Glasgow aligne une armada d'internationaux avec Hastings, les frères Fagerson, Darge, McDowall ou encore Tuipulotu. Un tableau qui promet un combat dense, rythmé et potentiellement décisif pour la suite du parcours européen des Rouge et Noir, déterminés à revenir d'Écosse avec des certitudes… et si possible quelques points précieux.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Glasgow et le Stade Toulousain qui sera dirigée par l'Anglais Matthew Carley aura lieu ce samedi à 21h00 au Scotstoun Stadium de Glasgow.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Glasgow - Toulouse ?

Cette rencontre de la deuxième journée de la Champions Cup 2025/2026 sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

Le XV de départ de Glasgow : 15. McKay ; 14. Steyn (cap.), 13. McDowall, 12. Tuipulotu, 11. Smith ; 10. Hastings, 9. Dobie ; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. M. Fagerson ; 5. Cummings, 4. Williamson ; 3. Z. Fagerson, 2. Hiddleston, 1. McBeth.



Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Costes, 12. Gourgues, 11. Kinghorn ; 10. R. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Banos, 8. Jelonch, 6. Willis ; 5. Flament, 4. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Ainu'u.

Les différentes côtes

Même si le Stade Toulousain joue à l'extérieur et sur terrain synthétique, il part largement favori face à Glasgow

Betclic : Glasgow 3,75 / Nul 21,00 / Stade Toulousain 1,22.

Winamax : Glasgow 3,40 / Nul 20,00 / Stade Toulousain 1,20.

Unibet : Glasgow 3,75 / Nul 25,00 / Stade Toulousain 1,20.

Parions Sports : Glasgow 3,85 / Nul 25,00 / Stade Toulousain 1,23.