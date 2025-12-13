Barcelone - Osasuna : à domicile, les Blaugranas sont devenus invincibles

A l'occasion de la 16e journée de Liga, Barcelone accueille Osasuna ce samedi à 18h30. Invincibles à domicile, les Blaugranas veulent creuser l'écart en tête.

C'est un FC Barcelone en grande confiance qui est sur le point d'accueillir Osasuna pour le compte de la 16e journée de Liga. Leader avec quatre points d'avance sur un Real Madrid en dérive, le Barça a désormais repris la main sur le championnat espagnol, portés par une invincibilité à domicile. Sur leurs terres, les Catalans affichent une sérénité dingue : ils restent sur 11 victoires sur les 12 derniers matches toutes compétitions confondues. D'autant plus que les Blaugranas signent de véritables festivals offensifs avec au total 13 réalisations sur les quatre derniers matches de Liga accueillis.

En face, Osasuna, 15e de Liga, est dans une mauvaise passe. Les Navarrois n'ont remporté qu'un seul match sur leurs sept dernières rencontres de championnat (face à Levante 2-0). A l'extérieur, c'est le néant pour le club de la ville de Papelune qui n'a toujours pas décroché le moindre succès. C'est pourquoi, face au FC Barcelone, le défi s'annonce très relevé, d'autant plus qu'Osasuna est l'une des proies privilégiées du prédateur catalan : 10 victoires pour les Blaugranas sur les onze derniers affrontements entre ces deux formations. Sur le papier, les débats s'annoncent pour le moins déséquilibrés. Une occasion en or pour les Catalans d'engranger un peu plus de points sur le trône de Liga.

A quelle heure débute Barcelone - Osasuna ?

Le coup d'envoi de Barcelone - Osasuna sera donné à 18h30 au Camp Nou.

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Osasuna ?

Barcelone - Osasuna est à retrouver sur BeIN Sports 3.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Osasuna ?

FC Barcelone. Garcia, Koundé, Cubarsí, Martin, Baldé, Pedri, E. Garcia, Yamal, Raphinha, Rashford, F. Torres.

Osasuna. Herrera, Arguibide, Boyomo, Catena, Bretonès, Moncayola, Torro, Muñoz, Oroz, R. Garcia, Budimir.