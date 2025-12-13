Barcelone - Osasuna : laborieux, le Barça sauvé par Raphinha, le résumé du match

A l'occasion de la 16e journée de Liga, Barcelone a manqué d'inspiration mais s'en est tout de même sorti face à Osasuna (2-0) grâce à un doublé de Raphinha. Le Barça présente provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid.

En direct

20:39 - Le minimum syndical mais le Barça s'envole, le résumé du match Face à Osasuna, 15e de Liga et plus mauvaise équipe à l'extérieur, les choses s'annonçaient relativement simple pour la bande à Lamine Yamal. Et pourtant, que ce fut dur pour le Barça, en panne d'inspiration offensive ce soir. En première période, les Catalans dominent territorialement sans pour autant trouver la faille. A la 23e minute, Ferran Torres pense avoir ouvert le score avant que son but ne soit annulé pour un léger hors-jeu. Ensuite, c'est surtout Yamal qui tente de mettre la pagaille côté droit à plusieurs reprises, sans parvenir à se montrer réellement dangereux. A la pause, timoré, le FC Barcelone est accroché 0-0 au Camp Nou. En seconde période, même schéma, le Barça conserve mais manque de tranchant dans la surface adverse. La lumière vient finalement de Raphinha qui ouvre le score à la 70e minute d'une frappe enroulée du gauche plein axe. Un gros quart d'heure plus tard, c'est encore le Brésilien qui trouve le chemin des filets, cette fois au second poteau (86'). Une 6e réalisation pour lui qui met le Barça a l'abri d'un potentiel but navarrois. Barcelone a délivré le minimum syndical ce soir, mais s'offre provisoirement sept points d'avance sur son dauphin madrilène.

20:26 - C'est terminé, victoire du Barça ! Le FC Barcelone s'impose face à Osasuna grâce à un doublé de Raphinha !

20:23 - Temps additionnel (91') Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette fin de match.

20:22 - Yamal, le festival technique (90') Le long de la ligne de touche, Yamal contourne son adversaire avant de servir Koundé d'une talonnade. Le geste du Catalan manque un peu de puissance.

20:19 - Le doublé de Raphinha ! (2-0) Sur un centre venu de la droite de Koundé, Catena manque son dégagement, permettant à Raphinha de récupérer le ballon au second poteau. Seul, le Brésilien n'a plus qu'à pousser le ballon à bout portant. Le Barça sécurise la victoire.

20:17 - Coup franc d'Osasuna (85') Le coup franc lointain tiré au second poteau oblige Garcia à intervenir. Le portier barcelonais s'écroule et obtient la faute.

20:16 - Le Barça gère (84') Alors que l'on approche de la fin de ce match, le Barça enchaîne les touches tout en prenant du temps. On cherche à casser le rythme au maximum afin d'assurer la victoire.

20:12 - La parade d'Herrera (81') Dans l'axe, Yamal se projette vite vers l'avant puis glisse un enroulé du gauche. Herrera signe un joli plongeon pour détourner le ballon.

20:11 - Pedri, quelle classe ! (80') Sur sa prise de balle au centre, Pedri contrôle de l'extérieur, poursuit sa course plein axe, avant de lancer Raphinha dans la profondeur. le Brésilien déclenche une frappe du gauche en bout de course. C'est contré.

20:09 - Osasuna amorphe (78') Les Navarrois ne parviennent plus du temps à tenir le ballon. Les vagues barcelonaise se succèdent aux abords de la surface.

20:08 - Entrée de De Jong (76') Hansi Flick procède à du changement avec la sortie de Garcia pour l'entrée de De Jong.

20:05 - Yamal tente de faire la différence (73') Par deux fois dans la surface, Yamal tente de contourner la défense navarroise de ses dribbles dévastateurs. Le long de la ligne de corner, il est cadenassé.

20:03 - Raphinha débloque la situation pour le Barça ! (1-0) Côté gauche, Pedri remonte le ballon puis sert Raphinha dans l'axe. Le Brésilien, chirurgical à 20 mètres, glisse une frappe enroulée du gauche qui trompe Herrera.

20:01 - Becker rapide sur son aile (69') Le long de la ligne de touche côté droit, Becker arrive comme une balle sous le ballon haut. Cubarsi dégage en force en deux temps.

19:59 - Le jaune pour Moncayola (67') Alors que Yamal l'avait effacé sur sa prise de balle, Moncayola s'accroche au dos de la pépite catalane. Il est sanctionné d'un carton jaune.

19:58 - Le corner d'Osasuna (67') Le corner rentrant de Garcia est proche de trouver la tête de Catena au premier poteau. Le ballon est finalement repoussé par la défense catalane.

19:57 - Yamal, un double contact pour rien (65') Le long de la ligne de touche à droite, le Catalan signe un superbe double contact. Problème, son ballon était sorti de peu en sortie de but.

19:55 - Bretones couvre son dos (63') Alors que Yamal s'était proposé dans son dos, Bretones signe une belle couverture pour empêcher l'ailier de centrer. Belle défense du latéral espagnol.

19:53 - Koundé manque son contrôle (61') En une touche côté droit, Raphinha lance Koundé qui manque son contrôle. Le ballon lui passe entre les jambes avant de filer en sortie de but.

19:52 - Budimir s'écroule (60') Dans son duel avec Cubarsi, Budimir s'écroule après avoir reçu un coup de coude sur le crâne.

19:50 - Herrera dévie le ballon (58') Après un contre favorable, les Barcelonais délivrent une frappe déviée du bout des doigts par Herrera. A la retombée du ballon, Yamal glisse une frappe du gauche contrée.

19:48 - Yamal manque son extérieur du pied (56') Côté gauche, la pépite catalane lève la tête et tente un petit extérieur du pied au niveau du premier poteau. Personne n'avait suivi.

19:46 - Garcia prend une semelle (54') Alors qu'il avait déclenché un tacle glissé, Garcia prend une semelle sur le mollet. Le milieu se tord de douleur au sol.

19:44 - Enorme sauvetage d'Osasuna ! (52') A l'entrée de la surface sur la droite, Yamal lance Koundé qui trouve Rashford au niveau du point de penalty. Le plat du pied de l'Anglais est contré in extremis par Arguibide.