Metz - PSG : Paris l'emporte en souffrant, le résumé du match

Le PSG a souffert pour s'imposer sur la pelouse de Metz (2-3), ce samedi à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Mais le PSG reprend provisoirement la place de leader à Lens. Découvrez le résumé du match.

En direct

21:09 - Désiré Doué, retour gagnant Pour son retour sur les pelouses de Ligue 1 après rejoué mercredi en Ligue des champions à Bilbao (0-0), Désiré Doué, entré à la pause ce samedi à Metz (2-3), s'est montré décisif en inscrivant le troisième but parisien grâce aux largesses de la défense messine sur un corner lorrain. Un but à retrouver en vidéo ci-dessous.

21:03 - Le PSG à nouveau leader Avec ce succès étriqué à Metz (2-3), le PSG reprend provisoirement la place de leader de la Ligue 1 à Lens, qui ne jouera que demain contre Nice (17h15) mais qui devra gagner pour garder sa première place. Avec cette défaite, Metz reste lanterne rouge du classement, derrière Auxerre (16e) et Nantes (17e).

20:58 - C'est terminé ! Le PSG s'impose à Metz (2-3) C'est terminé à Saint-Symphorien ! Le PSG s'impose dans la douleur sur la pelouse du FC Metz (2-3), grâce à Ramos (31e), Ndjantou (39e) et Doué (63e). Deminguet (42e) et Tsitaishvili (81e) ont marqué les deux buts messins.

20:56 - Kouao récolte un carton jaune Le défenseur messin Koffi Kouao récolte un carton jaune pour un tacle dangereux pour Désiré Doué. Et il semble bien s'en sortir...

20:53 - PSG: Beraldo remplace Mbaye Luis Enrique choisit de bétonner dans cette fin de rencontre et fait entrer le défenseur brésilien Beraldo à la place de son jeune ailier Ibrahim Mbaye.

20:52 - Cinq minutes de temps additionnel M. Lissorgue accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre Metz et le PSG.

20:49 - Paris sous pression Les Parisiens ont du mal à ressortir proprement dans cette fin de match et sont mis sous pression par les Messins qui donnent tout dans ces dernières minutes.

20:46 - Metz: Le Mignan fait quatre changements ! Stéphane Le Mignan fait ses quatre derniers changements d'un coup pour Metz pour tenter de revenir sur le PSG. Abuashvili, Sabaly, Touré et Stambouli remplacent respectivement Tsitaishvili, Mbaye, Traoré et Deminguet.

20:43 - BUT ! Tsitaishvili relance Metz (2-3) Le FC Metz reprend espoir et revient à 3-2 ! Sur son côté gauche, Tsitaishvili élimine Zaïre-Emery avant de trouver Hein en relais et de déclencher une frappe puissante qui trompe Safonov. Le PSG ne mène plus que d'un but avec encore dix minutes à jouer. Tout est encore possible !

20:40 - Barcola juste au-dessus ! Bradley Barcola accélère côté gauche avant de repiquer dans l'axe pour frapper à l'entrée de la surface. Le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale !

20:39 - Hein enroule au-dessus du mur Gauthier Hein se charge de tirer ce coup franc bien placé pour Metz et enroule bien son ballon au-dessus du mur mais c'est directement dans les bras de Safonov.

20:37 - Carton jaune pour Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery écope du premier carton jaune de la rencontre du côté du PSG pour une faute sur Tsitaishvili. Cela offre un bon coup franc aux Messins.

20:36 - Metz: Sané remplace Yegbe Premier changement du côté de Metz. Touché en première période, Terry Yegbe est finalement remplacé par Sadibou Sané.

20:33 - Double occasion pour le PSG ! Le PSG passe tout près d'inscrire un quatrième but ! Lancé dans la profondeur, Mbaye ne se pose pas de questions et tire en entrant dans la surface mais envoie le ballon sur la barre. Dans la foulée, Barcola remise pour Doué qui enroule bien son ballon mais Fischer détourne bien !

20:32 - Les Messins assomés Ce but inscrit par Désiré Doué fait très mal aux Messins à ce moment du match, alors qu'ils poussaient pour revenir et égaliser. Les joueurs de Stéphane Le Mignan se retrouvent avec deux buts de retard et seulement 20 minutes à jouer.

20:29 - PSG: Enrique fait deux changements Dans la foulée du troisième but parisien marqué par Désiré Doué, Luis Enrique fait deux changements. Kvaratskhelia et Barcola remplacent respectivement Ndjantou et Ramos.

20:26 - BUT ! Doué fait le break pour le PSG (1-3) Le PSG reprend deux buts d'avance à Metz ! Sur le corner messin, tous les joueurs messins se livrent et sont dans les 30 derniers mètres. Le ballon est dégagé par les Parisiens et Désiré Doué est lancé en profondeur et peut accélérer pour aller défier Fischer. Il marque d'un intérieur du pied tranquillement et ça fait 3-1 pour Paris !

20:24 - Safonov devant Kouao ! Après un corner mal repoussé par la défense parisienne, Kouao déclenche une frappe surpuissante des 30 mètres mais Safonov se détend pour détourner en corner. Bel arrêt du portier russe du PSG.

20:23 - Doué se relève Désiré Doué est resté au sol après un duel avec Traoré, le milieu de terrain messin. L'inquiétude est de mise sur le banc parisien mais le prodige français se relève.

20:21 - La volée de Diallo ! Sur un superbe centre plongeant venu de la gauche, Habib Diallo reprend de volée de l'intérieur du pied à l'entrée de la surface mais le ballon rase le poteau de Safonov !

20:20 - Bonne intervention de Pacho Après un très bon jeu en triangle à droite, Malick Mbaye parvient à s'échapper dans son couloir et centre vers Habib Diallo au deuxième poteau mais heureusement pour le PSG, Pacho coupe la trajectoire et récupère avec assurance.

20:17 - Corner pour le PSG Les Parisiens se procurent un corner et Lee cherche Ramos dans les six mètres mais la défense messine parvient à dégager cette fois le danger.

20:15 - Ramos contré À son tour trouvé dans la surface, cette fois côté gauche, Désiré Doué reprique dans l'axe sur son pied droit et multiplie les touches de balle avant de transmettre à Ramos qui frappe... mais il est contré au dernier moment.

20:13 - Fischer devant Ramos ! Gonçalo Ramos tombe sur Jonathan Fischer ! Parfaitement trouvé dans la profondeur par Lee, Gonçalo Ramos frappe en une touche dans la surface mais le gardien messin se couche bien pour détourner d'une main ferme.