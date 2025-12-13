Metz - PSG : Luis Enrique face à un dilemme

Le PSG se rend ce samedi (19 heures) sur la pelouse de la lanterne rouge, Metz, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Un déplacement qui pourrait s'avérer piégeux en cette fin d'année.

Le FC Metz et le Paris Saint-Germain s'affrontent ce samedi en fin d'après-midi (coup d'envoi à 19 heures) à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1, la dernière de l'année 2025. Pour le PSG, ce match est intercalé entre un déplacement en Ligue des champions à Bilbao mercredi dernier (0-0) et la finale de la Coupe Intercontinentale, prévue mercredi prochain au Qatar (face à Flamengo ou au Pyramids FC). Autant dire que ce déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge de Ligue 1 n'est peut-être pas la priorité des joueurs de Luis Enrique cette semaine.

Mais l'entraîneur espagnol n'a pas voulu se trouver d'excuses en conférence de presse ce vendredi et il s'attend à un match difficile face à une équipe motivée. "Chaque match représente une difficulté. Que ce soit Metz dans sa position, un adversaire de Ligue des champions ou un autre de la première partie de tableau, a-t-il expliqué. Il y aura de la motivation de leur côté, ce sera serré et difficile, surtout à l'extérieur. (...) Sur ce que j'ai vu à l'entraînement, l'équipe est prête."

Metz sans pression

Luis Enrique devrait néanmoins faire tourner son effectif comme il en l'habitude depuis le début de la saison, pour tenter de préserver ses joueurs jusqu'à la trêve hivernale qui débutera dans un peu plus d'une semaine désormais, après la Coupe de France. Touché contre Bilbao, Marquinhos est forfait, comme Ousmane Dembélé, qui se remet doucement d'un virus. Zaïre-Emery, Vitinha, Neves et Kvaratskhelia pourraient souffler après avoir beaucoup joué récemment.

Du côté du FC Metz, prendre ne serait-ce qu'un point serait déjà inespéré pour ce promu qui lutte pour ne pas redescendre. Englué dans une série de trois défaites d'affilée, le club lorrain sait bien que son maintien ne se jouera pas sur ce match mais pourrait profiter d'une déconcentration du PSG pour gratter un ou trois points, qui pourraient s'avérer décisifs en fin de saison face à ses concurrents.

Les compos de Metz - PSG : Chevalier ou Safonov ?

Stéphane Le Mignan dispose d'un groupe quasiment au complet pour la réception du PSG, puisque seuls trois joueurs absents de longue date manquent à l'appel (Mboula, Pape Sy et Mangondo). L'entraîneur messin a laissé entendre qu'il pourrait effectuer des changements par rapport à la défaite de la semaine passée contre Auxerre (3-1). Reste à savoir s'il privilégiera une défense à 4 ou à 5.

Le onze de départ probable du FC Metz : Fischer - Colin, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré - Deminguet, Traoré - Sabaly, Hein, Tsitaishvili - H. Diallo

Du côté parisien, la grande question concerne le poste de gardien, puisque Lucas Chevalier est à nouveau apte mais que Matvey Safonov a répondu présent lors des deux derniers matchs (0 but encaissé). Face à l'enchaînement des matchs, Luis Enrique devrait logiquement donner du temps de jeu à des joueurs pas forcément titulaires, comme Lucas Hernandez, Beraldo, Ndjantou, Ramos ou encore Mbaye. Mayulu pourrait ainsi dépanner en tant qu'arrière droit après avoir joué avant-centre mercredi à Bilbao.

Le onze de départ probable du PSG : Chevalier (ou Safonov) - Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, L. Hernandez - Ndjantou, Lee, F. Ruiz - Mbaye, G. Ramos, Barcola.

Heure, chaîne, comment voir Metz - PSG en direct

Ce match entre le FC Metz et le PSG ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Messins et les Parisiens à partir de 19 heures ce samedi 13 décembre, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Metz - PSG ?

Pour cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1, le PSG est donné largement favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, Metz. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Messins à domicile se situe vers 10. La cote pour un match nul est d'environ 6.