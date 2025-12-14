Alavés - Real : Xabi Alonso mise sur Mbappé pour le sauver

Xabi Alonso joue son avenir sur le banc du Real Madrid ce dimanche à Alavés, lors de la 17e journée de Liga (21 heures). Kylian Mbappé, apte à jouer, devrait pour l'aider.

Une victoire ou un renvoi. C'est vraisemblablement la situation dans laquelle se trouve Xabi Alonso ce dimanche avant le déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Deportivo Alavés (21 heures), à l'occasion de la 17e journée de Liga. Englué dans une crise sportive rare, le club madrilène n'a gagné que deux de ses huit derniers matchs toutes compétitions et restent sur deux défaites à domicile, contre le Celta Vigo (0-2) en Liga et face à Manchester City ce mercredi en Ligue des champions (1-2).

Le Real Madrid pointe à l'heure actuelle à sept points du leader du classement, le FC Barcelone, vainqueur d'Osasuna (2-0) ce samedi. Mais plus que les résultats, c'est surtout la déconnexion entre l'équipe et Xabi Alonso qui semble rendre inéluctable le renvoi du technicien basque, arrivé cet été à Madrid pour prendre la succession de Carlo Ancelotti. Et à l'inverse de l'entraîneur italien, Xabi Alonso n'arrive pas à gérer ce vestiaire et ces stars, qu'il n'a pas réussi à convaincre de travailler ensemble pour l'équipe.

Mbappé "apte à jouer"

Dans ce marasme, Xabi Alonso a au moins pu compter sur une bonne nouvelle avant ce déplacement à Alavés, qui n'a perdu que deux rencontres à domicile cette saison. Absent contre Manchester City, Kylian Mbappé est bien apte "apte à jouer", comme l'a révélé le coach espagnol en conférence de presse. "C'est évidemment une bonne nouvelle ", a-t-il enchaîné, ravi de pouvoir compter sur son attaquant, auteur de 25 buts en 21 matchs cette saison avec le Real Madrid toutes compétitions confondues.

La présence de l'attaquant français pourrait s'avérer déterminante pour Xabi Alonso, qui n'a plus le droit à l'erreur en cette fin d'année 2025 mais qui devra faire avec une équipe amoindrie pour ce déplacement crucial. Neuf joueurs sont ainsi absents, que ce soit à cause de blessures Carvajal, Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Mendy et Camavinga) ou de suspensions (Garcia, Carreras et Endrick). Pas de quoi aider Xabi Alonso, qui n'est décidément pas épargné par le sort.

Les compos d'Alavés - Real Madrid : le Real décimé

Pour cette rencontre de prestige contre le Real Madrid, le capitaine Antonio Blanco, formé au Real, est de retour après avoir été suspendu contre la Real Sociedad (1-0). Guridi est lui forfait. Carles Alena et Denis Suarez, deux joueurs formés au Barça, devraient eux débuter dans cette équipe qui pointait à la 11e place de Liga avant le début de cette 17e journée.

Le onze de départ probable d'Alavés : Sivera - Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada - Blanco - Calebe, Ibanez, D. Suarez, Rebbach - Boyé.

Avec autant d'absents (neuf blessés ou suspendus), Xabi Alonso va devoir forcément innover pour ce déplacement à Alavés. Le jeune latéral gauche Victor Valdepeñas pourrait ainsi faire ses grands débuts avec le Real. Le coach basque devrait garder le 4-4-2 vu face à City avec Rodrygo et Bellingham sur les côtés. Plusieurs jeunes joueurs sont sur le banc, comme Joan Martínez, Cestero ou Thiago Pitarch.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger (ou Huijsen), Valdepeñas - Rodrygo, Ceballos, Tchouaméni, Bellingham - Mbappé, Vinicius.

Heure, chaîne, comment voir Alavés - Real Madrid en direct

Ce match entre Alavés et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Alavés et le Real à partir de 21 heures ce dimanche 14 décembre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Alavés - Real Madrid ?

Pour cette rencontre de la 17e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,5 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Basques à domicile se situe entre 5 et 6. La cote pour un match nul est d'environ 4.