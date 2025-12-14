DIRECT. Alavés - Real : un éclair de génie signé Mbappé, suivez le match

Kylian Mbappé a donné l'avantage au Real Madrid, qui ne brille pas sur la pelouse d'Alavés, ce dimanche soir lors de la 17e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:22 - Valdepeñas se manque deux fois Le jeune latéral madrilène Victor Valdepeñas ne crève pas l'écran dans ce match, dans une équipe il est vrai en manque de confiance. À l'image de ses deux passes manquées en quelques instants.

22:19 - Boyé tire de loin Lucas Boyé tente sa chance à 25 mètres du but madrilène après avoir réussi un bon contrôle mais le ballon passe largement à côté. Cela énerve tout de même Rüdiger, qui s'en prend à ses milieux de terrain.

22:15 - Le Real plus offensif Après une fin de première période passée à reculer, le Real Madrid a repris le match par le bon bout depuis la reprise, avec plus d'envie et de pressing.

22:12 - Mbappé puis Vinicius mis en échec ! Le portier d'Alavés, Sivera, réalise deux arrêts coup sur coup devant Kylian Mbappé, trouvé dans la surface par Bellingham, puis Vinicius. Le Brésilien reste sur 12 matchs sans marquer avec le Real Madrid, soit depuis le 4 octobre dernier.

22:10 - Valverde tente sa chance Après un nouveau corner en faveur du Real, Valverde hérite du ballon à 25 mètres du but et se met en position pour frapper mais le ballon passe à côté du but basque.

22:09 - Corner pour le Real Madrid Le Real Madrid se procure un premier corner dans cette seconde période mais Rodrygo le frappe mal et la défense basque peut se dégager au premier poteau.

22:06 - Aucun changement à la pause Il n'y a pas eu de changement de la part des deux entraîneurs à la pause. Les 22 acteurs présents au coup d'envoi sont revenus sur la pelouse.

22:04 - C'est reparti entre Alavés et le Real Madrid ! C'est reparti à Mendizorroza entre le Deportivo Alavés et le Real Madrid ! Ce sont les joueurs basques qui engagent pour cette deuxième période, eux qui compte un but de retard dans cette rencontre (0-1).

22:01 - Le Real Madrid n'est pas à l'abri Après la première période, le Real Madrid a peut-être fait le plus dur sur la pelouse du Deportivo Alavés en marquant le premier but grâce à l'inévitable Kylian Mbappé, auteur d'une superbe numéro en solitaire conclu d'une frappe limpide du pied droit (0-1, 24e). Mais en dehors de cette action individuelle géniale, les Madrilènes n'ont pas vraiment brillé, à part une frappe de Rodrygo à côté (12e) et un but refusé à Jude Bellingham sur corner (27e). Les Madrilènes restent sous la menace des Basques, à l'image de la tentative d'Ibanez en toute fin de première période (45e+2), et devront se méfier jusqu'au bout, surtout s'ils ne haussent pas leur niveau de jeu.

21:56 - Le but de Mbappé en vidéo Le Real Madrid n'a pas forcément brillé dans cette première période sur la pelouse du Deportivo Alavés, mais Kylian Mbappé a su faire parler son talent pour donner l'avantage aux Madrilènes. Retrouvez son but en vidéo.

21:49 - C'est la pause entre Alavés et le Real Madrid ! C'est la mi-temps ! Le Real Madrid mène sur la pelouse du Deportivo Alavés (0-1), grâce à un but inscrit par l'inévitable Kylian Mbappé (24e).

21:48 - Courtois décisif pour le Real ! Quel arrêt de Courtois qui sauve le Real ! Sur un dernier coup franc en faveur d'Alavés, la défense madrilène cafouille le ballon qui retombe dans les pieds d'Ibanez qui tire en déséquilibre. Mais Courtois détourne... du visage !

21:46 - Deux minutes de temps additionnel Deux minutes de temps additionnel seront disputées dans cette première période assez terne entre Alavés et le Real Madrid.

21:43 - Le Real recule Le Real Madrid recule depuis plusieurs minutes et ne semble pas vraiment intéressé à l'idée de marquer dans cette fin de première période. Alavés en profite pour jouer plus haut mais sans parvenir à inquiéter l'équipe merengue.

21:40 - Corner en faveur d'Alavés Les joueurs d'Alavés obtiennent un corner dans cette fin de première période, mais c'est mal tiré et c'est facilement dégagé par la défense madrilène.

21:37 - Le Real ne tremble pas Le Real Madrid parvient à se dégager sur ce coup franc en faveur d'Alavés sans trembler. Xabi Alonso, qui joue une partie son avenir sur le banc du Real ce soir, peut souffler.

21:36 - Güler concède un coup franc Arda Gûler concède un coup franc dangereux sur la gauche du terrain et offre une bonne opportunité aux Basques de pouvoir inquiéter Courtois.

21:33 - Alavés limité offensivement C'est assez dur pour les joueurs d'Eduardo Coudet de se montrer dangereux depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Thibaut Courtois passe pour l'instant une soirée très tranquille.

21:30 - 17e but en Liga pour Mbappé Kylian Mbappé a inscrit son 17e but de la saison en Liga ce soir à Alavés. Il est bien évidemment le meilleur buteur du championnat, avec 6 longueurs sur Ferran Torres (Barcelone).

21:27 - But refusé pour le Real Madrid Le Real Madrid pense faire aussitôt le break dans cette rencontre grâce à Jude Bellingham à la suite d'un corner, mais le but est annulé pour une main du milieu du terrain anglais.

21:25 - BUT ! Mbappé trouve la faille (0-1) Le Real Madrid prend l'avantage sur la pelouse d'Alavés grâce à Mbappé ! Après une récupération dans leur camp, les Madrilènes sortent vite et Jude Bellingham lance parfaitement en profondeur Mbappé. Avec sa vitesse, le Français repique dans l'axe avant de frapper côté opposé en force. Sivera ne peut rien faire... 1-0 pour le Real !

21:21 - Mbappé discret Si ce n'est ses deux frappes timides en début de match, Kylian Mbappé n'a pas été très en vue dans ces 20 premières minutes, lui qui évolue avec Rodrygo et Vinicius près de lui ce soir.

21:18 - Corner pour Alavés Le Deportivo Alavés obtient son premier corner dans cette rencontre, sur la droite du terrain. C'est joué court mais ça manque de précision pour surprendre les Madrilènes.

21:14 - Tchouaméni joue bas avec le ballon Aurélien Tchouaméni joue très bas dans les phases de possession du Real, comme défenseur central. Il laisse les deux postes du milieu à Arda Güler et Bellingham dans ce qui ressemble à un 3-4-3 côté madrilène, avec Valverde et Valdepeñas très haut dans les couloirs.