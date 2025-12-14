DIRECT. Marseille - Monaco : but refusé, arrêts... le choc s'anime au Vélodrome, suivez le match

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille affronte l'AS Monaco en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct.

En direct

22:24 - L'inspiration de Greenwood (0-0, 68e) Quelle frappe du pied droit de Mason Greenwood qui frôle l'équerre gauche de Hradekcy !

22:22 - Quelle incompréhension ! (0-0, 67e) Les Monégasques continent de presser haut ! Zakaria tacle le ballon qui revient jusqu'à Balogun. L'attaquant lève la tête et sert Akliouche, pris dans son dos. Quelle occasion pour les Monégasques qui ne profitent pas des erreurs défensives phocéennes.

22:21 - Double frappe (0-0, 66e) Igor Paixao dévie pour Greenwood qui lance Weah à l'opposé. L'Américain frappe mais ça revient sur Vermeeren qui ne cadre pas son tir lointain.

22:19 - Vanderson s'en sort bien ! (0-0, 64e) Un carton jaune "très foncé" ! Contre-attaque marseillaise et Igor Paixao pousse le ballon devant Vanderson qui le plaque délibérément. Avertissement pour le Brésilien.

22:18 - Corner obtenu (0-0, 63e) Tacle de Golovin dans les pieds de Leonardo Balerdi. Balogun se projette dans la surface mais sa conduite de balle est approximative. L'Américain centre mais c'est contré en corner.

22:16 - Le but refusé en vidéo (0-0, 61e) Revivez dans les conditions du direct le but refusé de l'AS Monaco :

22:14 - Première étincelle (0-0, 59e) Sur son premier ballon, Igor Paixao déclenche une frappe soudaine après un centre repoussé mais Lukas Hradecky est vigilant sur sa ligne.

22:12 - Double changement (0-0, 58e) Murillo et Pavard cèdent leurs places à Balerdi et Paixao pour cette dernière demi-heure de match.

22:11 - Kehrer sauve un but ! (0-0, 56e) Duel aérien gagné par Murillo qui lance Greenwood en profondeur. L'Anglais provoque Caio Henrique avant de centrer en retrait pour Matt O'Riley qui ouvre son pied dans les six mètres de l'ASM. Thilo Kehrer repousse le ballon dans la surface.

22:08 - Camara se projette (0-0, 53e) Récupération très haute des Monégasques et Lamine Camara feinte la passe avant de centrer en retrait. Il obtient un corner qui ne donne rien.

22:07 - But refusé ! (0-0, 51e) L'AS Monaco passe par toutes les émotions ! Aux abords de la surface, Caio Henrique pique un ballon sur Minamino qui centre du pied gauche. Weah dévie de la tête pour Lamine Camara qui contrôle avant de reprendre en demi-volée. Le Sénégalais envoie le ballon au fond des filets mais l'arbitre assistant signale un hors-jeu de Balogun.

22:04 - Des Marseillais à l'échauffement (0-0, 49e) Plusieurs joueurs de l'OM dont Robinho Vaz viennent de partir à l'échauffement.

22:04 - Salisu sanctionné (0-0, 49e) Transversale monégasque et Salisu reprend le ballon. Le défenseur est signalé hors-jeu.

22:03 - Corner pour Monaco (0-0, 48e) Trouvé dans l'intervalle, Akliouche recherche Zakaria sur sa droite. Le milieu suisse centre mais c'est dévié en corner.

22:01 - Minamino proche de climatiser le Vélodrome ! (0-0, 46e) Moins de trente secondes après le coup d'envoi de la deuxième période, Balogun, trouve Minamino à l'entrée de la surface. Le Japonais contrôle et croise une frappe du pied gauche qui effleure le poteau gauche de Rulli.

22:01 - Ça repart (0-0, 46e) Les Monégasques lancent la deuxième mi-temps !

22:00 - Kondogbia sort Avant le début de la seconde période, Geoffrey Kondogbia cède sa place à Matt O'Riley.

22:00 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

21:45 - Mi-temps (0-0) Lamine Camara frappe directement dans le mur. C'est la pause au Stade Vélodrome où l'Olympique de Marseille est tenu en échec par l'AS Monaco (0-0).

21:43 - Kehrer surgit (0-0, 45+1e) Alors qu'il y a deux minutes de temps additionnel, Thilo Kehrer devance Aubameyang pour obtenir une faute intéressante à vingt-cinq mètres des cages de Rulli, excentrée sur la droite.

21:41 - Rulli pas surpris (0-0, 45e) Les occasions se multiplient pour l'ASM ! Golovin enroule une frappe mais Rulli se place bien.

21:40 - Hojbjerg sauve l'OM ! (0-0, 43e) Deuxième occasion franche en une minute pour l'ASM ! Golovin centre en retrait pour Balogun qui reprend du pied gauche en première intention au point de penalty. Rulli est battu mais Hojbjerg dégage sur sa ligne.

21:39 - Minamino bute sur Rulli ! (0-0, 42e) Quelle occasion pour l'AS Monaco ! Golovin se projette et trouve Akliouche qui feinte le centre avant de trouver Minamino au second poteau. Contrôle de la poitrine et frappe du pied gauche pour le Japonais mais le ballon finit dans les gants de Rulli.

21:36 - Premier avertissement (0-0, 40e) Il aura fallu attendre la 40e minute de jeu pour voir le premier carton jaune. Après la ligne médiane, Minamino se met dans le sens du but avant d'être taclé par Geoffrey Kondogbia. Avertissement pour le milieu phocéen.