Marseille - Monaco : "Digne du Ballon d'Or", De Zerbi encense Greenwood avant le choc contre l'ASM

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille affronte l'AS Monaco en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Avant le choc, Roberto De Zerbi a complimenté Mason Greenwood, auteur d'un début de saison tonitruant.

Quoi de mieux qu'une affiche OM - Monaco pour terminer un week-end de Ligue 1 ? Ce dimanche soir, les deux équipes s'affrontent au Stade Vélodrome dans un choc aux allures de Ligue des champions. Cette semaine, les deux clubs se sont imposés en Coupe d'Europe (2-3 pour l'OM contre l'Union Saint-Gilloise et 1-0 pour l'ASM face à Galatasaray) et arrivent au Vélodrome avec l'ambition de gagner. Côté marseillais, Roberto De Zerbi pourra compter sur son homme providentiel, Mason Greenwood. Meilleur buteur du championnat français avec 10 réalisations, l'Anglais a été encensé par Roberto De Zerbi qui l'imagine remporter le Ballon d'Or : "Il a un potentiel énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe, des joueurs d'un tel niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'Or, à lui de voir s'il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d'Or. Au niveau des qualités que la nature lui a données, que ses parents lui ont données, il est digne du Ballon d'Or".

Si Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang s'envoleront pour la CAN après le match, l'Italien sera privé d'Amine Gouiri, Facundo Medina, Hamed Traoré Junior, blessés. Igor Paixao sera également de la partie, lui qui enchaîne les belles prestations au poste de piston gauche : "Il faut remercier Paixao, car il se sacrifie énormément pour l'équipe, à cause de cette dépense d'énergie, il peut parfois manquer de lucidité. Il n'a pas soufflé ces derniers mois, avec les absences devant. Sur le premier but de l'Union Saint-Gilloise, il ne devait pas se trouver là, mais plutôt sur Mac Allister, beaucoup plus haut. On aurait dû avoir Emerson sur Khalaili. On s'est mal compris, on a commencé le match avec du désordre défensif. Mais, bien sûr, il doit défendre sur les ailiers adverses, car de l'autre côté, on a Greenwood, et on doit trouver un peu d'équilibre. C'est aussi le sens d'avoir un Timothy Weah, un joueur crucial, qui peut attaquer comme un attaquant et défendre comme un défenseur", a souligné De Zerbi face aux médias. Avec le nul à Toulouse et la défaite contre Lille, l'OM doit l'emporter pour ne pas se laisser distancé par le duo PSG - Lens en tête du championnat.

Monaco veut créer l'exploit !

8e de la Ligue 1, l'AS Monaco est à six points du podium et de l'OM, 3e. Après le coup d'arrêt à Brest la semaine passée (1-0), les Monégasques se sont rassurés à domicile contre Galatasaray en Ligue des champions. Néanmoins, Sébastien Pocognoli est conscient de l'importance de cette rencontre : "C'est un match évidemment important, même si je ne dirais pas crucial pour notre saison, car il arrive avant la trêve hivernale. Un résultat positif pourra nous donner de la motivation pour revenir après avec l'envie de nous rapprocher de nos ambitions. Mais il ne sera pas rédhibitoire, car j'ai bon espoir de faire une série dans cette deuxième partie de saison, qui nous permettra de revenir là où on mérite d'être. Nous savons que ce sera un match suivi médiatiquement, donc on sera prêts pour cela".

Le technicien belge a également donné des clés pour créer l'exploit au Vélodrome : "On va mettre un plan de jeu en place, où on essaye de tout combiner pour réduire leurs qualités et ils en ont énormément, donc il va falloir qu'on soit à un très bon niveau. Mais on va aller au stade Vélodrome avec confiance et avec nos qualités, car on en a aussi beaucoup, et je pense qu'on assistera à un bon match".

À quelle heure débute Marseille - Monaco ?

Le coup d'envoi du choc en clôture de la 16e journée de Ligue 1 opposant l'Olympique de Marseille à l'AS Monaco est prévu dimanche 14 décembre à 20h45 au Stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne regarder Marseille - Monaco ?

Détenteur des droits TV du championnat français, Ligue1+ diffusera l'affiche entre l'OM et l'ASM.

Comment suivre Marseille - Monaco en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 16e journée de Ligue entre les Marseillais et les Monégasques sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Ligue1+.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Monaco ?

Marseille : Rulli (G) - Pavard, Aguerd, Balerdi - Weah, Vermeeren, Höjbjerg, Emerson - Greenwood, Aubameyang, Paixão.

Monaco : Hradecky (G) - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun.

Quels sont les pronostics de Marseille - Monaco ?