DIRECT. Maroc - Émirats arabes unis : suivez le match

Le Maroc affronte les Émirats arabes unis à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe Arabe de la FIFA. Suivez le match en direct.

En direct

15:12 - La solidité des Marocains Depuis le début de cette Coupe Arabe de la Fifa, le Maroc fait preuve d'une solidité assez impressionnante avec un petit but pris en quatre rencontres. Pour autant la qualification dans le dernier carré n'a pas été facile après une victoire dans les dernières minutes face à la Syrie en quarts de finale (1-0).

15:05 - L'autre demi-finale La deuxième demi-finale de la Coupe Arabe de la Fifa se jouera dans la foulée de ce Maroc - Émirats arabes unis. La Jordanie affrontera l'Arabie Saoudite pour la deuxième place en finale de la compétition.

14:58 - Un deuxième sacre en vue Les Lions de l'Atlas visent une deuxième qualification en finale de la Coupe Arabe de la Fifa 13 ans après leur sacre en 2012 dans cette compétition. Ils sont désormais les grands favoris pour soulever le trophée mais il faut d'abord se défaire de l'équipe surprise qu'ils affrontent aujourd'hui.

14:51 - La compo des Émirats arabes unis Et voici le onze de départ des Émiratis pour ce Maroc - Émirats arabes unis : Meqbaali - Pimenta, Meloni, Ivkovic, Aldhanhani - Rashid, Faiz, Gimenez, Al Ghassani - Bruno, Caio

14:44 - Enchainer avec un autre exploit Les Émirats arabes unis se présentent face au Maroc dans cette demi-finale de la Coupe Arabe de la Fifa après un exploit retentissant contre les tenants du titre, l'Algérie. Les Émiratis ont écarté les Fennecs à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 7 t.a.b à 6).

14:37 - La compo du Maroc Et voici le onze de départ du Maroc pour cette demi-finale de la Coupe Arabe de la Fifa : Benabid - Boulacsout, Bouftini, Saadane, El Moussaoui - Bach Hrimat, Tannane - El Berkaoui, Azaro Zahzouh.