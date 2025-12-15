Maroc - Émirats arabes unis : un choc pour une place en finale, heure et chaîne TV

Le Maroc affronte les Émirats arabes unis à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe Arabe de la FIFA.

Le Maroc pourrait retrouver la finale de la Coupe Arabe de la FIFA pour la deuxième fois de leur histoire. Après s'être difficilement défait de la Syrie en quarts de finale (1-0), les Lions de l'Atlas visent une finale pour la première fois depuis 2012 où ils avaient remporté le titre. Depuis le début de la compétition, les Marocains n'ont connu qu'un seul match nul contre trois victoires. Une performance impressionnante puisqu'ils n'ont encaissé qu'un petit but sur ces quatre rencontres.

En face, les Émirats arabes unis sortent d'un exploit retentissant après avoir écarté l'Algérie à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 7 t.a.b. à 6). Et après avoir éliminé les tenants du titres, les Émiratis peuvent donc espérer enchainer avec un nouvel exploit face à un autre géant du Maghreb.

Ce Maroc - Émirats arabes unis est la première demi-finale de la Coupe Arabe de la FIFA. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite qui se tient le même jour à 18h30.

A quelle heure débute le match Maroc - Émirats arabes unis ?

Le match Maroc - Émirats arabes unis débutera à 15h30 ce lundi. Il se déroulera au Khalifa International Stadium d'Al Rayyan au Qatar.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Maroc - Émirats arabes unis ?

Bein Sports 2 diffusera ce Maroc - Émirats arabes unis qui compte pour la première demi-finale de la Coupe Arabe de la FIFA.

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Émirats arabes unis ?

MyCanal proposera une diffusion streaming pour suivre ce Maroc - Émirats arabes unis. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Maroc - Émirats arabes unis ?

Betclic : Maroc 1,70 / Nul 3,25 / Émirats arabes unis 4,50

Unibet : Maroc 1,66 / Nul 3,22 / Émirats arabes unis 4,45

Winamax : Maroc 1,70 / Nul 3,15 / Émirats arabes unis 4,20