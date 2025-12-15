Luis Enrique a un nouveau chouchou au PSG : "C'est la surprise de la saison"

Luis Enrique est particulièrement surpris et séduit par un joueur du PSG cette saison.

On attendait cette saison l'éclosion de Senny Mayulu, ultime buteur du PSG lors de son historique finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan en mai dernier (5-0), mais ce sont d'autres "Titis" qui se mettent en évidence à Paris à l'aube de l'hiver. Confronté à une cascade d'absences et de blessures, contraint également de faire tourner son effectif avant la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo cette semaine, Luis Enrique a fait débuter plusieurs jeunes pousses du centre de formation samedi à Metz (17e journée de Ligue 1).

Et si la victoire a été poussive (3-2), la faute à une "perte de contrôle du match" dans les 20 dernières minutes selon l'entraîneur parisien, un jeune Titi a particulièrement séduit l'Espagnol. Au coup d'envoi, ce dernier avait aligné Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou pour épauler le Portugais Gonçalo Ramos en attaque. On pourrait aussi ajouter à cette petite liste Warren Zaïre-Emery une fois de plus aligné sur le côté droit de la défense pour pallier l'absence d'Achraf Hakimi.

Si Ramos a ouvert le score de la tête à l'heure de jeu, c'est bien Quentin Ndjantou qui a offert un premier break à Paris avant la mi-temps. L'ensemble de l'action illustre bien la vista du jeune ailier, capable de décrocher au milieu au début de l'action avant de réaliser une feinte puis de plonger dans la surface pour couper parfaitement un centre tendu devant le but de son compère Ibrahim Mbaye, lui aussi excellent samedi soir. Son tacle pour pousser la balle au fond offre à Ndjantou son premier but pour le PSG, un club où il est arrivé à 13 ans après sa formation à Villejuif et au Paris FC.

Déjà buteur et performant en Youth League, apparu dans des fins de match de Ligue des champions cette saison puis passeur décisif à Rennes samedi dernier (5-0), Quentin Ndjantou a visiblement tapé dans l'oeil de Luis Enrique, toujours à la recherche de profils polyvalents, qui plus est dans une période où son attaque et son milieu de terrain sont dégarnis.

"C’est la surprise de la saison", a même avoué l'entraîneur parisien samedi soir après le match. "Je pense qu’il a cette qualité de faire des appels en profondeur. C’est un joueur qui a la capacité de partir de loin, depuis sa ligne. Il a cette capacité en tant que milieu mais aussi en attaquant. Il a une très bonne qualité et on espère beaucoup de lui."

Quentin Ndjantou a ensuite cédé sa place peu après l'heure de jeu à Kvicha Kvaratskhelia. Mais nul doute qu'on le reverra vite, lui qui peut évoluer sur l'aile gauche de l'attaque comme sur l'aile droite mais aussi dans un rôle de milieu offensif. Autant d'atouts pour Luis Enrique mais aussi pour l'équipe de France espoirs dont il fait déjà partie à 18 ans seulement.