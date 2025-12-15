"Quel âge a-t-il ?" : quand Zlatan Ibrahimovic recadre sèchement la star de l'équipe

Zlatan Ibrahimovic n'aime pas qu'on lui marche dessus et un ancien adversaire l'a vécu.

Une vieille histoire, mais avec du Zlatan dans le texte. Le Suédois a eu une carrière XXL en club, compilant les buts, mais pas forcément les trophées les plus prestigieux. Mais quand il était sur le terrain, Zlatan Ibrahimovic impressionnait, sa seule présence pouvait perturber les adversaires...

Lorsqu'il est arrivé au Los Angeles Galaxy, club rival du Los Angeles FC, une rivalité avec le Mexicain Carlos Vela s'est instaurée et Zlatan n'a pas laissé une seule miette à l'ancien joueur d'Arsenal. Pourtant l'équipe du Mexicain était largement leader de la conférence Ouest et Carlos Vela était le meilleur buteur du championnat avec 21 buts en 21 journées. Pas suffisant pour Zlatan. "Oui, je suis de loin le meilleur joueur du championnat. Parce que si Carlos Vela est au mieux de sa forme… ​Quel âge a-t-il ? 29 ans ? Il joue en MLS alors qu'il est dans la fleur de l'âge. Quand j'avais 29 ans, où étais-je ? En Europe. Exactement, c'est une grosse différence. " "Me comparer à lui serait un manque de respect mais si on regarde les stats, qu'on oublie l'âge, je suis actuellement meilleur que lui, c'est la réalité" avait tout de même répondu Carlos Vela plein de confiance. Et lors de la confrontation, Carlos Vela avait inscrit un doublé, Zlatan un triplé, offrant la victoire aux siens. "J'ai beaucoup de respect pour Vela. C'est un bon joueur, mais vous avez fait une erreur en le comparant à moi. C'est votre plus grosse erreur. Je crois en moi. Les ignorants appellent cela de l'arrogance, les intelligents appellent cela de la confiance" avait-il lancé après la rencontre en zone mixte. Du Zlatan dans le texte...