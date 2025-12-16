Mbappé - PSG : 700 millions en jeu, la décision des prud'hommes sur le litige

Le litige opposant Mbappé à son ancien club du PSG va passer une nouvelle étape ce mardi 16 décembre.

Plusieurs semaines après l'audience, le litige entre Mbappé et le PSG va-t-il connaître son dénouement ? Probablement que non car les avocats ont déjà signifié qu'il y aurait d'autres procédures avec des appels faits suivant la décision de justice qui tranchera d'un côté ou de l'autre.

Mais officiellement, le conseil de prud'hommes de Paris doit rendre sa décision ce mardi 16 décembre, à la mi-journée. Les demandes des deux parties dépassent 700 millions d'euros dans une bataille aux proportions hallucinantes. Dans le détail, Mbappé réclame à son ancien employeur parisien, une somme qui s'élève à 263 M€. On parle notamment de 44,6 M€ pour licenciement sans cause, 40,4 M€ de prime à la signature (avec les congés) et 37,5 M€ pour travail dissimulé. Mbappé réclame également la requalification de son contrat de CDD en CDI.

En réponse face aux demandes et accusations, le PSG a frappé fort en réclament plus d'argent, 400 millions, évoquant des manquements graves à ses engagements contractuels et aux principes les plus élémentaires de bonne foi et de loyauté lors de la dernière audience. Acheté 180 millions d'euros à Monaco, Paris réclame cette somme, expliquant que le Français a dissimulé son envie de ne pas prolonger et de priver son club d'une contre partie financière. Une somme identique et "cumulable" selon le PSG, est également exigée "à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi".

Le PSG a déjà eu une première victoire

Le 9 décembre dernier, la cour d'appel de Paris a confirmé l'annulation de la saisie conservatoire de 55 M€ sur les comptes du PSG obtenue en avril par Mbappé, dans le cadre de ce même litige.

Comme évoqué plus haut, si un jugement est prononcé, les deux parties ont la possibilité de faire appel devant la cour d'appel de Paris. Si aucune majorité ne s'est dégagée sur les quatre juges, le dossier sera renvoyé devant un juge départiteur, qui est un magistrat professionnel, mais siégeant dans ce même ressort des prud'hommes.