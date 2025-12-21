DIRECT. Maroc - Comores : Rahimi manque le coche sur penalty, suivez le match

C'est le grand jour pour le Maroc. Ce dimanche soir à Rabat, les Lions de l'Atlas donnent le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en affrontant les Comores lors du match d'ouverture.

En direct

20:20 - 18' - Changement marocain Romain Saiss est contraint de laisser sa place pour blessure, c'est Yamiq qui le remplace

20:17 - 14' - Saïss blessé Le capitaine marocain s'est blessé légèrement aux adducteurs, il repart au combat après quelques soins

20:15 - 11' - Penalty manqué de Rahimi Magnifique parade de Pandor sur le penalty de Rahimi, le gardien comorien se jette sur le bon côté et dévie le cuir hors de la trajectoire des buts

20:14 - 11' - Penalty manqué de Rahimi Magnifique parade de Pandor sur le penalty de Rahimi, le gardien comorien se jette sur le bon côté et dévie le cuir hors de la trajectoire des buts

20:11 - 10' - Penalty pour le Maroc Brahim Diaz est retenu par le maillot par Mohamed, l'arbitre n'hésite pas à siffler le penalty

20:10 - 9' - Boura devance Diaz Les Lions d'Atlas multiplient les offensives à l'image d'un centre tendu de Mazraoui dans les seize mètres, Boura devance Brahim Diaz et éloigne le danger

20:06 - 7' - Selemani vigilant Très belle intervention du Selemani dans la surface comorienne pour couper un centre de Mazraoui, les Comoriens peuvent souffler

20:04 - 3' - les Marocains patients Les hommes de Walid Regragui font tourner le ballon dans leur camp sans se précipiter dans ces premières minutes face aux Comoriens positionnés très bas

20:02 - C'est parti ! C'est parti pour cette CAN, l'arbitre congolais donne le coup d'envoi de cette rencontre

19:54 - Les équipes présentées au prince Les 22 joueurs sont présentés au prince héritier Hassan, fils du roi Mohamed VI

19:49 - Dernière finale en 2004 La dernière fois que le Maroc a disputé une finale de Coupe d'Afrique c'était en 2004. Les Lions d'Atlas dirigés à l'époque par Badou Zaki se sont inclinés 2 buts à 1 face au pays hôte la Tunisie

19:46 - Entrée des joueurs Les 22 acteurs font leur apparition sur le terrain dans une magnifique ambiance

19:35 - L'arbitre de la rencontre Ce premier match de la Coupe d'Afrique 2025 sera dirigé par le congolais Jean Jacques Ndala

19:28 - Historique entre les deux équipes Les deux équipes se sont affrontées à 4 reprises avec un bilan largement favorable aux Marocains (3 victoires, 1 nul). La dernière confrontation a eu lieu au début du mois lors de la Coupe Arabe entre les équipes A', victoire des Lions d'Atlas 3 buts à 1

19:21 - Le onze comorien L'entraîneur italien des Comoes, Stefano Cusin alignera le onze qui suit : Pandor - B. Youssouf, M'Dahoma, Soilihi, Toibibou, Boura ; M'Changama, Z. Youssouf, Mohamed ; Saïd, Selemani

19:14 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Comores ? Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1. Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

19:08 - Rahimi et Saibari les surprises de Regragui Beaucoup de surprises dans cette première composition marocaine concoctée par Walid Regragui. Ismael Saibari et Soufiane Rahimi ont été titularisés en attaque au détriment d'El Kaabi et Elzalzouli. Le onze entrant est comme suit: Bono - Mazraoui, Aguerd, Saiss, Salah Edinne - Ounahi, Amrabat, El Aynaoui - Brahim Diaz, Rahimi, Saibari