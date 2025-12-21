Maroc - Comores : déjà quelques doutes pour les Lions de l'Atlas, heure et chaîne TV

C'est le grand jour pour le Maroc. Ce dimanche soir à Rabat, les Lions de l'Atlas donnent le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en affrontant les Comores lors du match d'ouverture.

Pays hôte de la compétition, le royaume lance une CAN très attendue, préparée de longue date, dans un contexte d'enthousiasme populaire immense et d'exigence sportive maximale. Rarement une sélection marocaine n'aura débuté une phase finale avec autant d'attentes. Pays hôte de la compétition, le Maroc lance une CAN très attendue, préparée de longue date, dans un contexte d'enthousiasme populaire immense et d'exigence sportive maximale. Rarement une sélection du royaume chérifien n'aura débuté une phase finale avec autant d'attentes. Cette soirée inaugurale se fera toutefois sans Achraf Hakimi, encore trop juste physiquement, un forfait de précaution que le staff espère temporaire afin de pouvoir rapidement récupérer son capitaine et leader, symbole des ambitions marocaines dans ce tournoi.

Remporter la CAN, une obligation

Cette entrée en matière marque surtout le début d'un parcours que peu imaginent s'arrêter avant la finale. Éliminés prématurément en huitièmes de finale lors de l'édition 2023 en Côte d'Ivoire, les hommes de Walid Regragui veulent prouver que cette désillusion n'était qu'un accident. Demi-finalistes historiques de la Coupe du monde 2022, leaders africains au classement FIFA et auteurs d'une série remarquable de victoires consécutives, les Lions de l'Atlas abordent cette CAN avec le statut assumé de favori, malgré donc l'incertitude entourant Hakimi.

Cette ambition assumée s'accompagne toutefois d'une pression considérable. Jouer à domicile oblige, comme l'a rappelé Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, pour qui " remporter la CAN n'est pas un choix, mais une obligation ". Walid Regragui avance donc sur une ligne de crête, entre confiance dans son groupe et vigilance face aux pièges d'un tournoi où les surprises sont fréquentes. Le match d'ouverture, souvent délicat pour les pays organisateurs, doit permettre au Maroc de lancer sa compétition et d'envoyer un signal fort à ses futurs adversaires.

Brahim Diaz, titulaire malgré tout

Pour cette première rencontre, le sélectionneur devrait s'appuyer sur une équipe solide et équilibrée. Dans les buts, Bono reste le dernier rempart naturel. La défense pourrait être articulée autour de Mazraoui et Salah-Eddine sur les côtés, avec Aguerd et El Yamiq dans l'axe. Au milieu, Ben Seghir, El Aynaoui et Saibari sont pressentis pour assurer la maîtrise du jeu et la projection vers l'avant. C'est en attaque que Regragui doit se poser quelques questions et avoir des petits doutes. Ayoub El Kaabi, le buteur d'Olympiakos n'a jamais donné satisfaction avec l'équipe A. Hamza Igamane, gêné par une blessure contracté avec le LOSC, n'est que réserviste. Ilias Akhomach, brillant avec le Villareal, trop jeune (21 ans) pour endosser d'entrée le rôle d'attaquant providentiel. Vu le contexte et malgré un manque de rythme récent, c'est Brahim Diaz devrait accompagner Youssef En-Nesyri et Abde Ezzalzouli devant dans un 4-3-3 très offensif.

Face à ce favori annoncé, les Comores avancent avec un statut bien différent mais des ambitions réelles. Classées au-delà de la 100e place mondiale, les Cœlacanthes n'en restent pas moins l'une des équipes les plus imprévisibles du continent. De retour à la CAN après quatre ans d'absence et une défaite en huitième de finale face au Cameroun, elles entendent profiter de leur dynamique récente et de leur progression constante pour bousculer l'ordre établi. Stefano Cusin devrait aligner une équipe sans complexe, avec Anzimati-Aboudou dans les cages, une défense compacte et un duo offensif emmené par Rafiki Saïd et Faïz Selemani. Sans pression, mais avec l'envie de marquer les esprits, les Comores savent qu'un exploit à Rabat pourrait lancer leur tournoi et troubler le rêve marocain dès le premier soir.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette première de la CAN 2025 entre le Maroc et les Comores aura lieu ce dimanche à 20h00 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Comores ?

Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

La compo probable de Maroc : Bono - Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine - Ben Seghir, El Aynaoui, Saibari - Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli

La compo probable des Comores: Anzimati-Aboudou ; B. Youssouf, M'Dahoma, Soilihi, Toibibou, Boura ; M'Changama, Z. Youssouf, Bourhane ; Saïd, Selemani

