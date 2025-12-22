DIRECT. Égypte - Zimbabwe : suivez le match

C'est parti à Adrar, au Maroc ! L'Égypte de Salah entre en lice dans cette CAN 2025 et défie, en ce lundi 22 décembre, le Zimbabwe.

21:05 - Quel arrêt d'Arubi ! (7e) Servi sur le côté droit, Salah réalise un centre parfait au second poteau. Trezeguet, grâce à un bon timing, a redressé le ballon dans le but, mais le gardien du Zimbabwe, avec la main gauche, est parvenu à repousser. C'était une énorme situation !

21:02 - Ashour a trop tardé (4e) Servi sur le côté gauche, dans la surface de réparation, le joueur des Pharaons a hésité entre le centre et la frappe. Jalai a été en mesure de dégager en corner.

21:01 - Les deux équipes s'observent (3e) Le Zimbabwe évolue avec un bloc assez bas. L'approche est prudente pour les Warriors.

21:00 - C'est parti ! (1e) Les Warriors donnent le coup d'envoi de ce match entre l'Égypte et le Zimbabwe.

20:55 - Les joueurs entrent sur le terrain ! Les magnifiques tribunes du stade d'Adrar, à Agadir, sont colorées pour ce match entre l'Égypte et le Zimbabwe ! Place aux hymnes nationaux !

20:50 - Qui est le favori entre l'Égypte et le Zimbabwe ? Pour les opérateurs de paris sportifs, les Pharaons ont la pancarte du favori pour cette partie Égypte - Zimbabwe : Winamax : Égypte (1.30) - Nul (4.40) - Zimbabwe (9.50).

Betclic : Égypte (1.31) - Nul (4.70) - Zimbabwe (10.50).

Unibet : Égypte (1.33) - Nul (4.70) - Zimbabwe (10.50).

20:45 - Les dernières confrontations entre l'Égypte et le Zimbabwe ! Dans ce siècle, les Pharaons et les Warriors ont croisé le fer à cinq reprises. À chaque fois, l'Égypte a pris le dessus sur le Zimbabwe. La dernière fois, en phase de groupes de la CAN 2019, c'est Trezeguet qui avait fait la différence (1-0).

20:40 - Pourquoi Hossam Hassan est-il si capital pour les Pharaons ? Le sélectionneur des Pharaons a déjà eu le privilège de gagner à trois reprises la CAN en tant que joueur (1998, 2006 et 2008). La génération Salah a, en revanche, buté à deux reprises sur la dernière marche (2017 et 2021).

20:35 - La composition des Warriors pour Égypte - Zimbabwe ! Nakamba a été désigné capitaine de sa nation pour ce match entre l'Égypte et le Zimbabwe.

20:30 - Hossam Hassan a évoqué la situation de Salah "Le moral de Salah à l'entraînement est excellent, comme s'il débutait tout juste avec l'équipe nationale, et je suis convaincu qu'il réalisera un excellent tournoi avec son pays. Je sens que sa motivation est très, très forte. Salah est une icône et le restera. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, et je le soutiens dans tout ce qu'il entreprend. Je ne considère pas ce qui lui est arrivé comme une crise. Ce genre de choses arrive souvent entre des joueurs et des entraîneurs. Nous avons été en contact avec lui par téléphone dès le début, et je l'ai rencontré lorsqu'il a rejoint le camp d'entraînement de l'équipe nationale. Il est entièrement concentré sur le tournoi."

20:25 - Pourquoi Salah est-il dans la tourmente ? L'ailier ne vit actuellement pas sa meilleure période, car il a été relégué sur le banc à Liverpool par son entraîneur Slot. Il s'en est d'ailleurs vivement ému dans la presse à la sortie d'une rencontre : "Je suis très déçu. J'ai tellement donné pour ce club... et me retrouver sur le banc, sans explication, je ne comprends pas. J'ai l'impression que le club m'a trahi. J'avais de bonnes relations avec l'entraîneur, et tout d'un coup, plus rien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi au club." Cette sortie a créé le choc en Angleterre, et le joueur a été sanctionné par son club.

20:20 - La composition des Pharaons pour Égypte - Zimbabwe ! Hossam Hassan a confié le brassard à Mohamed Salah pour cette affiche entre l'Égypte et le Zimbabwe.

20:15 - Pourquoi l'Égypte est le roi du continent africain ? Les Pharaons détiennent toujours le record avec 7 titres, devant le Cameroun (5) et le Ghana (4). Ce dernier partage d’ailleurs, avec le Nigeria, le triste record de finales perdues avec cinq titres manqués au bout de la compétition.

