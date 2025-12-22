Égypte - Zimbabwe : les Pharaons soutiennent Salah... heure, chaine TV, compos

Dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de la CAN 2025, l'Égypte affronte, ce lundi 22 décembre, le Zimbabwe au stade Adrar d'Agadir au Maroc.

Tiens, voilà le géant du football africain. Sept fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte, au même titre que le Maroc, est l'un des principaux favoris de cette CAN 2025. Les Pharaons seront une nouvelle fois emmenés par la star Mohamed Salah. Elle est déjà attendue pour ce match initial Égypte - Zimbabwe.

L'ailier ne vit actuellement pas sa meilleure période, car il a été relégué sur le banc à Liverpool par son entraîneur Slot. Il s'en est d'ailleurs vivement ému dans la presse à la sortie d'une rencontre : "Je suis très déçu. J'ai tellement donné pour ce club... et me retrouver sur le banc, sans explication, je ne comprends pas. J'ai l'impression que le club m'a trahi. J'avais de bonnes relations avec l'entraîneur, et tout d'un coup, plus rien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi au club." Cette sortie a créé le choc en Angleterre, et le joueur a été sanctionné par son club.

À l'aube de cette CAN 2025, Salah est soutenu par toute l'Égypte, qui rêve de le voir prendre sa revanche après deux finales perdues en 2017 et 2021. "Le moral de Salah à l'entraînement est excellent, comme s'il débutait tout juste avec l'équipe nationale, et je suis convaincu qu'il réalisera un excellent tournoi avec son pays ", a déclaré le sélectionneur Hossam Hassan. "Je sens que sa motivation est très, très forte. Salah est une icône et le restera. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, et je le soutiens dans tout ce qu'il entreprend. Je ne considère pas ce qui lui est arrivé comme une crise. Ce genre de choses arrive souvent entre des joueurs et des entraîneurs. Nous avons été en contact avec lui par téléphone dès le début, et je l'ai rencontré lorsqu'il a rejoint le camp d'entraînement de l'équipe nationale. Il est entièrement concentré sur le tournoi."

Interrogé sur le groupe B (Afrique du Sud, Zimbabwe, Égypte, Angola), Hossam Hassan a, par la suite, adopté un ton respectueux, conscient de l'évolution du football sur le continent : " Je leur témoigne tout mon respect et toute mon estime. Toutes les équipes du groupe sont très solides et comptent dans leurs rangs des joueurs importants et professionnels."

Dans le cadre de cette 1ère journée, la CAN 2025 offre une rencontre déséquilibrée : Égypte - Zimbabwe. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir Égypte - Zimbabwe. Cette rencontre sera diffusée par beIN SPORTS. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre Égypte - Zimbabwe en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

La composition probable des Pharaons pour Égypte - Zimbabwe : El Shenawy - Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi - Fathy, Ateya, Zizo - Salah, Marmoush, Trezeguet.

La composition probable des Warriors pour Égypte - Zimbabwe : Chipezeze - Lunga, Hadebe, Garananga, Murwira - Musona, Fabisch, Nakamba - Maswanhise, Dube, Chirewa.