DIRECT. Tunisie - Ouganda : les Aigles survolent les débats, suivez le match

La Tunisie fait son entrée en lice dans la CAN face au Ouganda. Si l'adversaire paraît à portée, les Aigles de Carthage s'avancent avec prudence et ambition.

En direct

22:10 - Une deux tunisien (49') Valery déclenche un une-deux avec Sassi. La remise de se dernier, un peu trop appuyée file directement en touche.

22:08 - Mutyaba pour le coup franc (47') Le premier coup franc de la seconde période est Ougandais. Mutyaba, tout juste entré en jeu, enroule son ballon au deuxième poteau. Abdi dégage de la tête.

22:07 - Reprise ! C'est reparti, l'Ouganda donne le coup d'envoi de la seconde période.

21:48 - C'est la pause, la Tunisie nettement supérieure (2-0) Au terme d'un premier acte parfaitement ficelé, les Tunisiens virent en tête avec deux buts d'avance. Les hommes de Trabelsi ont été supérieurs techniquement. L'Ouganda va désormais devoir se découvrir.

21:47 - Abdi, le double contact (45') Au moment de s'immiscer dans la surface côté gauche, Abdi signe un double contact pour effacer son vis à vis. Il gratte un corner.

21:46 - Temps additionnel Il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période.

21:43 - Mejbri oublie le ballon en route (44') Alors qu'il bénéficiait d'espaces, Mejbri est servi par Valery qui dédouble. Le Tunisien oublie le ballon et permet au Ouganda de récupérer la possession du ballon.

21:41 - Achouri clinique face au but ! (2-0) Les Tunisiens font le break dans cette rencontre ! Sur un délice de centre d'Abdi, Achouri ouvre son pied au deuxième poteau pour glisser une reprise parfaite. Magoola est totalement pris de vitesse sur sa ligne.

21:39 - L'Ouganda dégage in-extremis (40') Alors que les Tunisiens étaient parvenus à porter le ballon dans la surface, Mejbri est sur le point de déclencher sa frappe. Il est précédé de peu par Obita qui dégage.

21:37 - La vitesse de Mato (37') Côté gauche, Mato fait parler sa vitesse le long de la ligne de touche. Il cherche à servir Lorenzen mais sa passe manque de puissance. Le bloc tunisien a le temps de revenir.

21:34 - Beaucoup de fautes (35') Depuis quelques minutes, les fautes s'enchaînent de part et d'autre. La partie bascule dans un bras de fer physique, d'autant plus que la météo très pluvieuse n'aide pas.

21:33 - Mejbri délivre un ballon brûlant (33') Sur ce coup franc lointain côté droit, Mejbri glisse un enroulé dans les 5,50 mètres ougandais. Personne ne parvient à reprendre ce ballon, l'arrière garde ougandaise peut dégager le ballon.

21:32 - Le coup-franc ne donne rien (32') Sur ce coup-franc côté gauche, le Ouganda ne parvient pas à se montrer dangereux. C'est au tour de la Tunisie d'obtenir une faute après une grosse faute de Kayondo sur Mastouri.

21:31 - Kayondo s'effondre (30') Kayondo tente le crochet sur Sassi et s'effondre sur sa reprise d'appui. Il gratte un coup-franc intéressant pour le Ouganda.

21:27 - Majbri ferme trop son pied (28') Servi plein axe à l'entrée de la surface, le n10 tunisien enclenche une frappe du droit en première intention qui vient mourir à gauche du poteau de Magoola.

21:26 - L'Ouganda manque de solution (26') Si les hommes de Put parviennent à conserver le ballon sur cette séquence, il ne parviennent pas à trouver des failles dans ce bloc tunisien.

21:23 - La montée de Valery (24') Le latéral tunisien n'hésite pas à remonter le ballon côté droit. Il cherche à servir Achouri dans la surface mais sa passe manque de précision.

21:22 - Mato conserve le ballon (22') L'Ougandais parvient à conserver le ballon dans l'entrejeu avant de lancer Mukwala côté gauche. L'attaquant commet la faute après un excès d'engagement dans le dos de son vis à vis.

21:19 - La percée de Sibbick (19') Plein axe, Sibbick profite d'une perte de balle tunisienne pour porter le ballon. Dans la surface adverse, il glisse un ballon en retrait dégagé par Bronn, attentif.

21:17 - Aucho agressif (18') Sur ce contact avec Mastouri, Aucho réalise une semelle sur le Tunisien qui s'effondre. Monsieur Mebiame en reste à une simple faute.

21:16 - Mastouri régale ! (16') Sous ce long ballon de dégagement de Dahmen, Mastouri signe un contrôle superbe. Il permet à son bloc de remonter rapidement.

21:14 - Kayondo prend le premier jaune (15') Premier jaune de la rencontre pour Kayondo, coupable d'un coup de coude au visage de Mastouri.

21:13 - Coup-franc lointain de Mejbri (13') Sur ce coup franc lointain, Mejbri délivre un ballon profond au second poteau. Skhiri avait suivi mais est un poil court au moment de jouer un centre en première intention.

21:10 - Skhiri ouvre le score ! (1-0) Sur corner, Skhiri, totalement seul au second poteau, claque une tête puissante qui rase le poteau ougandais pour tromper Magoola. La Tunisie valide son excellent début de match !